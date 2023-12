Manger à s’en faire péter la panse. C’est un indémodable des repas de Noël où enchaîner les plats riches et gras semble être une loi indépassable. Et de fait, pendant les fêtes, on ne lésine pas sur les quantités au point d’aboutir à des repas pantagruéliques qui peuvent parfois durer jusqu’au petit matin. Ces excès de bouffe, on les a tous commis et on les a tous regrettés le lendemain.

Alors, vous aussi, avez-vous dans vos souvenirs un repas de Noël qui a surpassé tous les autres en excès de nourriture et de boissons ? Si oui, racontez-nous la succession des plats, de l’apéro à l’indépassable bûche en passant par le foie gras… Et comment avez-vous géré l’après ? Le regrettez-vous ?