Santé ! Noël et la fin d’année sont l’occasion de trinquer en famille ou entre amis à la nouvelle année. Mais est-ce qu’on n’oublierait pas quelqu’un, assis à la table des enfants ? Pour de nombreux ados, voire pré-ados, ce genre de repas de fête coïncide souvent avec la découverte de l’alcool, en goûtant dans le verre d’un adulte par exemple.

Ainsi, selon un sondage Opinion Way réalisé pour la Ligue contre le cancer, 70 % des Français majeurs ne voient « aucun problème à laisser des mineurs consommer de l’alcool » à l’occasion des fêtes de fin d’année. Une statistique qui fait justement bondir Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer, interrogé par France Inter : « On sait que plus on commence tôt, plus il y a une habitude du cerveau et une appétence, c’est-à-dire une envie d’y retourner qui va être importante. Plus on commence tôt, plus les effets de l’alcool sont majorés, puisque les organes ne sont pas terminés, ils sont en cours de construction. »

Et vous, acceptez-vous que vos ados boivent de l’alcool pendant les fêtes ? A partir de quel âge ? Pensez-vous que c’est « le bon moment » pour leur faire goûter dans un environnement contrôlé ? Vous-même, avez-vous commencé à boire à cette période ? Vos contributions pourront servir à la rédaction d’un article. Merci.