Après six ans de séparation, Alex Batty, 17 ans, a retrouvé les bras de sa grand-mère Susan samedi soir. Matt Boyle, un responsable de la police de Manchester, en a profité pour indiquer que l’adolescent, enlevé en octobre 2017 par sa mère et son grand-père, serait interrogé « au rythme qui lui convient », ce qui déterminera les suites judiciaires données à l’enquête.

L’adolescent a déjà raconté sa vie « nomade » dans les Pyrénées au sein d’une « communauté spirituelle », versée dans la méditation et les énergies. Ce dimanche, les propriétaires d’un gîte situé sur la commune de Camps-sur-Agly, dans l’Aude, ont publié un communiqué – en français et en anglais – sur leur site pour « apporter quelques clarifications » sur leur « rôle » dans cette incroyable histoire.

Le gîte et le couvert contre des menus travaux

Ingrid Beauve et Frédéric Hambye indiquent qu’Alex, qu’ils ne connaissaient que sous le prénom de « Zach » jusqu’à sa réapparition, a séjourné chez eux à plusieurs reprises « depuis la fin de l’automne 2021 ». Amené par sa mère et son grand-père, il vivait au gîte selon une formule de « WorkAway », contribuant « à la maintenance du gîte […] en échange du logement et du couvert ».

« Il a séjourné chez nous durant certaines périodes plus ou moins longues, précisent les Audois. Il est parti à plusieurs reprises rejoindre sa mère dans ses lieux successifs de résidence entre l’Aude et l’Ariège. Nous n’avions pas beaucoup de contacts avec sa mère et elle n’a jamais habité au gîte de la Bastide. A ce que l’on sait, elle cherchait un lieu de vie collectif. La Bastide n’a pas cette ambition. Nous ne sommes pas une communauté spirituelle. »

« Bonne chance »

Le couple, dont on devine qu’il s’est attaché à cet adolescent, avide d’informatique et « de se scolariser », l’a considéré « comme faisant partie de [la] famille ». Ingrid Beauve et Frédéric Hambye ont vu Zach/Alex pour la dernière fois au début de l’été. Ils savaient qu’il voulait rentrer en Angleterre mais se heurtait à l’absence de papiers d’identité. « Nous lui souhaitons bonne chance », concluent les Audois, maintenant qu’ils connaissent l’épilogue de l’histoire.

Après avoir marché seul durant quatre jours et quatre nuits, Alex Batty a été recueilli dans la nuit de mercredi à jeudi dernier au bord d’une route du Lauragais par un étudiant qui arrondit ses fins de mois en livrant des pharmacies. C’est à lui qu’il a dévoilé sa vraie identité et levé le voile sur sa vie durant les six ans où il avait disparu des radars.