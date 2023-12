C’est le temps de partir… sans souffrance. Dans une lettre poignante parue dans la Tribune ce dimanche, Françoise Hardy interpelle le président Emmanuel Macron pour lui demander de légaliser l’euthanasie.

La chanteuse, qui doit fêter ses 80 ans le 17 janvier 2024, s’est déjà déclarée à plusieurs reprises en faveur de l’euthanasie ces dernières années. Tout récemment, le 14 décembre, elle avait déjà indiqué à Paris Match vouloir partir « le plus vite et le moins douloureusement possible », étant atteinte d’un cancer.

Dans cette lettre adressée au président ce dimanche donc, Françoise Hardy écrit notamment : « Vous le savez, une grande majorité de gens souhaitent la légalisation de l’euthanasie. Nous comptons tous sur votre empathie et espérons que vous allez permettre aux Français très malades et sans espoir d’aller mieux de faire arrêter leur souffrance quand ils savent qu’il n’y a plus aucun soulagement possible ».

Une petite piqûre de rappel au chef de l’Etat par l’interprète de Comment te dire adieu alors que le projet de loi « sur le modèle français de la fin de vie », promesse du président, doit être « présenté courant février », selon la ministre déléguée aux professions de santé Agnès Firmin Le Bodo.