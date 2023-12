Il avait déjà parlé et sorti quelques phrases chocs ce 14 décembre. Vladimir Poutine s’est exprimé une nouvelle fois ce dimanche, à l’occasion de son premier meeting de campagne. L’homme fort du kremlin a martelé vouloir faire de la Russie une « puissance souveraine ». Côté phrase choc, c’est pas mal. C’est compter sans Catherine Colonna qui, à Tel-Aviv, n’a pas eu la langue dans sa poche. La ministre française des Affaires étrangères a appelé à une « nouvelle trêve immédiate et durable » dans la bande de Gaza… tout en soulignant que les appels à la « désescalade » valaient pour toutes les parties, y compris Israël. Et côté, paix, n’oublions pas Miss France (désolée pour la transition). Fraîchement élue, Miss Nord-Pas-de-Calais a fait de sa candidature le symbole de la diversité féminine. « Personne ne doit vous dicter qui vous êtes », a déclaré Eve Gilles… On vous donne tous les détails ci-dessous. Sans oublier le sport. Et, attention spoiler, pour une fois on ne parlera pas de foot mais de biathlon.

JUSTINE BRAISAZ MESDAMES MESSIEURS ! #biathlon — Rachel Garrat-Valcarcel (@Ra_GarVal) December 17, 2023





1. Catherine Colonna à Tel-Aviv

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dimanche dans son 72e jour. Et la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a appelé dimanche en Israël à une « nouvelle trêve immédiate et durable » dans la bande de Gaza. La cheffe de la diplomatie française a souligné que la première trêve d’une semaine achevée le 1er décembre avait permis de libérer 105 des 250 otages emmenés de force par le Hamas lors de l’attaque du 7 octobre.

Elle a également rappelé que trois Français sont « retenus, disparus ou otages dans la bande de Gaza » et que la France ne ménage pas ses efforts pour les faire libérer. En rencontrant les familles des Français disparus, Catherine Colonna a souligné que la France « n’oubliait pas » les personnes « assassinées avec une cruauté absolue, dont 41 compatriotes » le 7 octobre, en rappelant en particulier les crimes dont les femmes ont été victimes : « toute négation, toute relativisation de ces crimes sexuels est inacceptable mais surtout indigne. C’est une insulte à la conscience humaine. »

2. Vladimir Poutine dans les starting-blocks

Le président Vladimir Poutine a promis ce dimanche de faire de la Russie une « puissance souveraine » lors d’une allocution devant le parti au pouvoir, son premier discours de campagne en vue de la présidentielle de mars 2024. « La Russie sera une puissance souveraine et autosuffisante, sinon elle n’existera plus du tout », a déclaré le chef d’Etat devant les hauts responsables du parti Russie Unie réunis en congrès pour soutenir sa candidature. « La Russie ne peut pas, comme certains pays, renoncer à sa souveraineté en échange de quelques saucisses et devenir le satellite de quelqu’un », a-t-il lancé dans une référence apparente à l’Ukraine.

3. Justine sur la première marche du podium

La Française Justine Braisaz-Bouchet a réalisé un exceptionnel triplé ce week-end en Coupe du monde de biathlon à Lenzerheide (Suisse), le sacre sur la mass start dimanche venant compléter sa moisson après ses succès en sprint et en poursuite. Grâce à ses trois victoires en l’espace de quatre jours dans la station des Grisons en altitude (1.400 mètres), Justine Braisaz-Bouchet s’empare du dossard jaune de leader de la Coupe du monde. Un tel triplé individuel sur un week-end de Coupe du monde est extrêmement rare, le dernier remontait à la Norvégienne Tiril Eckhoff en décembre 2019, lors de l’étape française d’Annecy/Le Grand-Bornand, en Haute-Savoie. « Je ne réalise pas. Je ne m’en rends pas compte et c’est peut-être mieux. Je me préserve comme ça », a commenté la biathlète française.

4. Eve Gilles sur un nuage

« Personne ne doit vous dicter qui vous êtes. » Les cheveux courts, Eve Gilles, 20 ans, élue Miss France 2024, samedi soir à Dijon, a fait de sa candidature le symbole de la diversité féminine lors de ce concours de beauté. Lors de la compétition, la Miss Nord-Pas-de-Calais, a déclaré faire de son seul choix de garder les cheveux courts une différence par rapport aux autres Miss, toutes à la chevelure longue. Mais après sa victoire, l’argument capillaire était un peu différent. « Je ne suis pas qu’une coupe de cheveux », a-t-elle lancé, ce dimanche matin sur TF1. Sur le sujet, la nouvelle Miss France évite aussi de préciser sa position sur le concours de « beauté » auquel elle a participé et qui est largement contesté par les féministes.

5. La Charente au-dessus du niveau

Le pic de crue du fleuve Charente, qui reste placé en vigilance orange, était attendu dimanche après-midi. À Saintes, ville régulièrement inondée quand l’eau monte, « 1.000 maisons » ont été touchées et environ « 150 personnes » évacuées dans une « trentaine de rues touchées », a indiqué le maire Bruno Drapon. Les prévisions météorologiques de la semaine à venir sont favorables à la décrue mais celle-ci s’annonce lente, centimètre par centimètre, la pente de la Charente étant très faible dans ce secteur.

🌧️ Le Sud-Ouest est confronté à d'importantes inondations. En Charente-Maritime, la ville de Saintes se prépare à être submergée.



🌧️ Le Sud-Ouest est confronté à d'importantes inondations. En Charente-Maritime, la ville de Saintes se prépare à être submergée.



▶#13H pic.twitter.com/8m4lch5Z5L — Info France 2 (@infofrance2) December 16, 2023





« En raison du niveau très plat du fleuve, on va maintenir le dispositif de sécurité jusqu’au week-end de Noël », a poursuivi Bruno Drapon. Dans les rues inondées, les trottoirs ont été surélevés avec parpaings et planches en bois pour permettre aux riverains de circuler. Barques et kayaks ont permis de déplacer les plus jeunes et les plus âgés.

L’info en + : Saint-Etienne dans la rue

« J’avais 19 ans quand j’ai été embauchée et j’y ai travaillé pendant quarante ans. » A Saint-Etienne, l’inquiétude régnait dimanche dans un défilé de soutien à Casino, à l’appel de l’intersyndicale pour sauver les emplois du groupe de distribution, profondément ancré dans la vie locale depuis sa création il y a cent vingt-cinq ans et désormais menacé de démantèlement.

Notre journaliste de @20minuteslyon , @CaroGirardon , est à Saint-Etienne pour suivre la mobilisation des salariés de #Casino. Ils redoutent un démantèlement du groupe, en proie à d'importantes difficultés financières. Les syndicats espèrent un vaste soutien populaire, et tout… https://t.co/CRTuZA72rh — 20 Minutes (@20Minutes) December 17, 2023





Le cortège réunissant 1.650 personnes, selon les autorités, 3.000 à 4.000 selon les syndicats, s'est élancé en fin de matinée sous un ciel bleu et un soleil d'hiver, par 2 °C au départ du siège imposant du groupe, long paquebot de verre situé face à la gare TGV. La marche a duré deux heures et notre journaliste de 20 Minutes Lyon était sur place.