C’est presque un miracle de Noël. Disparu depuis six ans, Alex Batty, l’adolescent britannique a été retrouvé cette semaine en France. Il doit être rapatrié vers le Royaume-Uni samedi « en fin d’après-midi », a indiqué le procureur adjoint de Toulouse Antoine Leroy. Le jeune homme âgé de 17 ans décollera de Toulouse pour Londres et « sera accompagné par des membres des services de la police britannique », a précisé le magistrat.

Il sera alors rendu à sa grand-mère maternelle, à laquelle la justice britannique avait confié sa garde avant que sa mère ne l’enlève en 2017 à l’occasion de vacances en Espagne. Alex Batty, qui menait depuis six ans une vie « nomade » au sein d’une communauté « spirituelle », a été retrouvé en pleine nuit par un chauffeur-livreur alors qu’il marchait le long d’une route, a précisé le procureur adjoint lors d’une conférence de presse vendredi.

Il est en bonne santé, « très calme », semble être d’une « intelligence vive » selon le médecin qui l’a examiné, et ne paraît pas avoir subi de sévices au cours des six années qu’a duré son enlèvement. La mère, introuvable à ce jour, pourrait être actuellement en Finlande, avait alors indiqué Antoine Leroy.

Une enfance nomade

« Je peux à peine décrire à quel point je suis soulagée et heureuse qu’Alex ait été retrouvé sain et sauf », a confié sa grand-mère Susan Caruana, citée vendredi soir par un communiqué de la police britannique. Celui qui est désormais un jeune homme n’avait que 11 ans lorsqu’il a disparu à l’été 2017. Sa mère Melanie Batty, privée de la garde de son enfant car jugée « instable », avait obtenu l’autorisation de l’emmener en vacances en Espagne pour 15 jours.

Mais à l’expiration de ce délai, Alex Batty ne rentre pas auprès de sa grand-mère, qui vit près de Manchester, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Un avis de recherche est alors lancé, le 10 août 2017, pour retrouver l’enfant, sa mère et son grand-père, David Batty, divorcé de Susan Caruana. Pendant six ans, les fugitifs mènent une vie nomade, ne restant jamais plus de quelques mois au même endroit, d’abord au Maroc puis dans les Pyrénées françaises.

La séparation avec la mère puis la découverte

Alex Batty, qui ne subit pas de violences physiques selon son audition par les gendarmes, doit vivre selon des préceptes spirituels, tels que le « travail sur l’ego, la méditation, la réincarnation », a expliqué vendredi Antoine Leroy. Mais lorsque sa mère lui annonce qu’elle souhaite poursuivre leur « périple » en Finlande, le jeune homme décide de partir et prend la route en direction de Toulouse, le long de la RN7.

Il marche alors de nuit, dormant la journée, pendant quatre jours, afin apparemment de ne croiser personne, et se nourrit d’aliments glanés dans les « jardins et les champs », selon le procureur adjoint. C’est là qu’un chauffeur-livreur l’a retrouvé vers 03 heures du matin selon le magistrat, marchant sous la pluie tombant à verse, et l’a confié aux gendarmes après qu’Alex Batty lui a raconté son histoire et révélé son identité.