Enseignante menacée au couteau à Rennes : La collégienne jugée « dangereuse pour elle-même » et hospitalisée

Aînée d’une fratrie de quatre enfants, elle souffrirait de troubles du comportement et de la communication. Une question demeure centrale dans ce dossier. La collégienne était-elle capable de discernement (lire encadré) ? Si les experts estiment que ce n’était pas le cas, la jeune fille ne pourra pas être jugée. « A ce stade, un certain degré de discernement paraît exister, mais ce travail d’analyse devra se poursuivre dans le cadre de l’information judiciaire », prévient le procureur.

D’après le parquet de Rennes, l’impressionnant couteau avec lequel la collégienne a menacé sa professeure avait été utilisé le matin même lors du petit-déjeuner familial. « Il y a lieu de penser qu’elle l’a pris après, avant de se rendre au collège », avance le procureur. En début d’année, l’élève avait déjà été renvoyée du collège des Chalais, à Rennes, pour avoir agressé un enseignant et amené un couteau dans l’établissement.

Plusieurs éléments laissent à penser que ce passage à l’acte était réfléchi, notamment les témoignages de camarades de classe , qui indiquaient clairement que la collégienne de 12 ans avait fait savoir « qu’elle envisageait de tuer sa professeure d’anglais » la semaine précédente. Elle avait répété le matin « que c’était une belle journée car elle allait tuer la prof », ajoute le procureur, qui précise que ses camarades ne « l’avaient pas crue ». Dans le cartable de la mise en cause, un carnet a également été retrouvé avec cette inscription : « cher journal, je souhaite tuer cette (propos injurieux). 8h45 : tuer ».

Les enquêteurs de la police judiciaire de Rennes cherchent notamment à établir si l’adolescente d’origine mongole a prémédité son geste. Alors qu’elle assistait à la projection d’un film pédagogique, la jeune fille avait dit à sa prof qu’elle voulait « faire comme à Arras », en référence à l’assassinat du professeur Dominique Bernard . Elle avait ensuite montré un couteau doté d’une lame de 17 centimètres. L’enseignante avait d’abord évacué sa classe avant de voir l’élève la poursuivre avec l’arme. Alertés de la situation, un conseiller principal d’éducation et un médiateur du collège avaient réussi à désarmer et à maîtriser la jeune fille avant l’intervention de la police.

Quel discernement pour une mineure si jeune ?

Le code de la justice pénale des mineurs prévoir d’office une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans, estimant que leur très jeune âge ne leur permet pas de comprendre le sens de la procédure pénale. « La capacité de discernement du mineur peut être établie notamment par ses déclarations, celles de son entourage familial et scolaire, par les éléments de l’enquête, les circonstances des faits et par une expertise ou examen psychiatrique et psychologique », précise le parquet de Rennes.