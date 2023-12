Adieu tickets, contrôles et PV. Ce jeudi, à 19 heures, les habitants de la métropole de Montpellier (Hérault) n’auront plus à payer quoi que ce soit pour prendre le bus et le tramway : tous les transports en commun assurés par la Tam seront désormais gratuits. Une première en France, pour un réseau d’une telle importance. 20 Minutes répond à toutes les questions que vous vous posez sans doute sur cette révolution.

Qu’est-ce qui sera désormais gratuit, exactement ?

A partir de ce jeudi, à 19 heures, l’ensemble des habitants de la métropole de Montpellier, ceux de la ville centre, comme des 30 autres villages du territoire, ne paieront plus les transports en commun du réseau Tam : le tramway, les bus, ainsi que l’accès aux parkings relais P + Tram. Ils n’auront plus à valider quoi que ce soit, en entrant dans les transports. La seule obligation est d’avoir activé, avant de grimper dans les rames, son Pass Gratuité, en fournissant les documents nécessaires, dans l’application M’Ticket.

Ceux qui avaient déjà un tel pass (les jeunes, les seniors ou les usagers du week-end) n’ont rien à faire : leur pass sera converti automatiquement, ce jeudi, en Pass Gratuité. Attention, ce n’est pas parce que c’est désormais gratuit qu’il ne faut disposer d’un pass valide : les usagers s’exposent, le cas échéant, à une amende de 72 euros, et 50 euros de frais de dossier. La prune sera toutefois minorée de 5 euros, en cas de présentation d’un pass valide à l’Espace Mobilités de la Tam, dans les quatre jours après la contravention.

Qui va devoir continuer à raquer ?

Ceux qui n’habitent pas la métropole devront continuer à passer à la caisse : les habitants des villages aux alentours, du Grand Pic Saint-Loup ou du Pays d’Or par exemple, mais aussi les touristes en balade à Montpellier, devront présenter un ticket valide, en prenant le tramway ou les bus. La métropole précise toutefois que « la mise en œuvre de la gratuité totale au 21 décembre n’entraînera pas d’augmentation tarifaire » pour les usagers qui n’en bénéficient pas : les tickets unitaires et les abonnements resteront aux mêmes prix. Attention, toutefois, seul un tiers du parc de distributeurs automatiques sera maintenu. Le mieux reste de passer par l’application M’Ticket, pour acheter des tickets.

Comment la métropole justifie-t-elle cette gratuité totale ?

Pour Michaël Delafosse (PS), « la gratuité des transports est un engagement fort au bénéfice des habitants ». C’est « un engagement d’égalité, de liberté, de solidarité, et d’écologie », avait confié le maire et président de la métropole de Montpellier, le 12 septembre dernier, 100 jours avant le lancement de la mesure phare de sa campagne électorale. Et ça, ça « n’a pas de prix », assurait-il. Pour l’édile, la gratuité est un véritable gain de pouvoir d’achat, pour les habitants : cela représente, selon la collectivité, une économie d’environ 1.470 euros par an, pour une famille de quatre personnes.

Mais la gratuité, c’est aussi une façon de pousser les Montpelliérains à laisser leur voiture au garage, et à adopter les transports en commun. Si le pari est réussi, ce serait, évidemment, une grosse victoire pour l’environnement. « L’expérience montpelliéraine fera date, est persuadé Michaël Delafosse. Partout en Europe, les mobilités interrogent notre capacité à conduire ensemble notre transition écologique, à sortir du débat climatique (qui ne fait plus de doute) pour en faire une révolution sociale et solidaire. »

Combien ça va coûter ?

Selon la métropole de Montpellier, le coût de la gratuité est d’environ 30 millions d’euros. Soit un peu plus de 1 % du budget total de la collectivité (2,5 milliards d’euros), et un peu moins de 5 % de son budget de fonctionnement (735 millions d’euros).

Selon un rapport de la Chambre régionale des comptes, publié le 8 février dernier, c’est un petit plus peu, en réalité. « À terme, le coût de la gratuité pourrait représenter 35 millions d’euros (…), sur la base d’une hypothèse de perte de 90 % de la recette tarifaire [car les touristes vont continuer à payer], indique la juridiction. À ce coût, il conviendra d’ajouter le montant de la TVA puisqu’en effet, si la métropole ne verse pas de TVA sur la subvention forfaitaire au titre de l’exploitation du service de transport, elle doit s’en acquitter pour les mesures de compensation des réductions tarifaires, soit un enjeu financier supplémentaire qui peut être estimé à 7 millions d’euros. » Soit 42 millions d’euros, au total.

Tout le monde est-il favorable à cette mesure ?

Si la gratuité est accueillie avec enthousiasme par les usagers, l’opposition, elle, est un peu plus circonspecte. Luc Albernhe (divers gauche) y est même totalement opposé, a-t-il rappelé, le 3 octobre dernier, lors du conseil de la métropole. « Je comprends que l’idée d’un transport gratuit pour tous peut sembler séduisante, mais je crains que cela coûte cher à tous, et plus particulièrement aux classes moyennes. Un individu avec un salaire élevé qui prend rarement le tramway ne paierait pas plus qu’une personne avec un salaire plus faible (…) Cela n’aide pas à lutter contre les inégalités », avait indiqué Luc Albernhe, davantage favorable à la mise en place de « tarifs progressifs ». Par ailleurs, confiait l’ex-socialiste, « il est important de souligner que les transports ne sont jamais gratuits. Ils ont un coût. S’il ne se matérialise pas dans le ticket que vous payez en entrant dans le tramway, il se matérialise dans vos impôts ou dans la qualité globale du service public ».

Alenka Doulain (divers gauche), cheffe de file de la Mupes à Montpellier, est du même avis. « Le risque est grand avec cette gratuité (…) qu’elle se fasse au détriment de la qualité de l’offre, sur le dos des usagers des transports », indiquait-elle, dans le même conseil. Une crainte que la Chambre des comptes avait elle-même mis en avant, dans son rapport. Après la crise sanitaire, détaille la juridiction, « l’offre de transport a été réduite sur plusieurs lignes (…), pour compenser le développement de la gratuité ».

Michaël Delafosse, dans sa réponse à la Chambre des comptes, réfute « fermement » le fait que l’offre ait été réduite pour supporter le coût de sa mesure phare. C’est, dit-il, une affirmation « sans fondement ». « Les optimisations de l’offre sont une pratique courante sur tous les réseaux de transport, dans un souci d’efficience du réseau », écrit l’élu. L’édile rappelle, par ailleurs, que la métropole a lancé les travaux du raccordement de la ligne 1 à la gare Sud de France, d’une cinquième ligne de tramway et de cinq lignes de bus tram. Un développement « inédit », note-t-il, concomitamment au déploiement de la gratuité.