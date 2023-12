Une quatrième plainte pour agression sexuelle a été déposée contre Sébastien Cauet, apprend ce vendredi 20 Minutes confirmant une information de L’Obs et du Parisien qui précisent que les faits sont prescrits. Ces derniers se seraient déroulés en 1997, explique la plaignante, Mathilde, qui ne « supportait plus de voir [Sébastien Cauet] expliquer sur les plateaux télé que c’est lui la victime ».

Fin novembre, Mathilde, aujourd'hui âgée de 44 ans, avait raconté à 20 Minutes sa rencontre avec l’animateur. « C’était en 1997 ou 1998, j’avais à peine 18 ans et je travaillais pendant les vacances au Disney store des Champs-Elysées à Paris [fermé depuis], et j’aimais beaucoup assister à l’émission de Skyrock du matin ».

Cauet « conteste toutes les accusations »

A force de se rendre dans les locaux pour assister à l’émission, Mathilde « connaît bien l’équipe ». Elle raconte : « Un jour Cauet me propose de me déposer à mon boulot. On monte dans sa voiture dans le sous-sol de Skyrock, c’était une sorte de Berline avec intérieur cuir. Il sort son sexe et me demande si je peux lui faire une pipe. J’ai refusé, j’avais rarement vu un sexe de si près », précise-t-elle.

Fin novembre toujours, Mathilde avait glissé à 20 Minutes avoir décider de témoigner sur X et dans les médias afin que « ces gens-là soient punis ». Elle avait assuré avoir par ailleurs confié son témoignage par mail au parquet de Bourg-en-Bresse.

Trois plaintes ont déjà été déposées contre l’animateur pour viol et agression sexuelle. Sébastien Cauet « conteste toutes les accusations », avaient alors réagi ses avocats dans un communiqué. L’animateur, qui a convenu avec NRJ « d’un commun accord », de « son retrait provisoire » des antennes, a de son côté déposé plainte pour tentative d’extorsion de fonds en bande organisée et dénonciation calomnieuse