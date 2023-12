« Vous reprendrez bien un peu de tout ? » Chaque année à en cette période de fêtes de fin d’année, les tables se remplissent de victuailles, les papilles de saveurs et les panses de lourdeur. On gémit après avoir avalé un dernier morceau de bûche, qui se superpose à la pyramide de mets ingurgités pendant le repas, comme un dangereux Jenga. Et, en frottant son estomac, on s’interroge : « Est-il possible de mourir d’avoir tant mangé ? »

La légende raconte qu’un roi s’est essayé à l’exercice et qu’il y a, effectivement, laissé sa vie. En février 1771, Adolphe-Frédéric de Suède a laissé libre cours à son appétit d’ogre. Il a englouti du caviar, de la choucroute, du homard, du hareng, de la soupe au chou et surtout son dessert préféré : le semla. Le roi aurait repris 14 fois de cette pâtisserie criminelle, une brioche fourrée à la pâte d’amande et servie, à l’époque, dans un bol de lait chaud. Il est rapidement mort de problèmes digestifs, selon le site officiel de la Suède. « Il a toujours des exagérations mais sa réputation de gros mangeur était incontestable », note Eric Birlouez, sociologue et auteur de L’Histoire de l’alimentation des Français, du Paléolithique au Covid-19.

Le danger du manger

Alors, 14 fois peut-être pas. Mais suffisamment pour pousser ce monarque de 60 ans dans les bras de la mort. Et il n’est pas le seul à avoir marqué l’histoire par sa gloutonnerie. « Louis XIV avait aussi la réputation d’être un très gros mangeur et était fréquemment malade à cause de ses excès alimentaires », rappelle Eric Birlouez qui ajoute que de nombreux rois avaient des « flux de ventre », expression du Moyen-Âge pour désigner les troubles gastro-intestinaux. « Un certain nombre de rois avaient des crises de goutte, causées par un excès d’acide urique qui vient d’une alimentation trop riche ou trop carnée », précise-t-il encore.

Les riches et puissants, dont les tables regorgeaient de mets riches et de viandes fraîchement chassées, étaient donc les plus susceptibles de développer cette maladie. Toutefois, « à l’époque on mourrait plus souvent de manger » de manière générale, souligne Clémentine Hugol-Gential, professeure et spécialiste des enjeux contemporains de l’alimentation à l’université de Bourgogne. « Hygiène alimentaire, chaîne du froid… La sécurité alimentaire n’avait rien à voir avec ce qu’elle est aujourd’hui. Il pouvait tout à fait arriver qu’une viande avariée arrive à la table du roi », note-t-elle.

« Quand on a une position sociale élevée, il faut beaucoup manger »

Mais pourquoi Adolphe-Frédéric de Suède, Louis XIV ou encore Henri VIII se gavaient au point qu’un demi-millénaire plus tard (à vue de louche, ça dépend de quel souverain on parle), le monde s’en souvienne ? « Tous les rois ne mangeaient pas comme des goinfres mais en Europe, dès le Moyen-Âge, le fait de manger beaucoup était une façon d’exprimer sa puissance », analyse Eric Birlouez qui synthétise la pensée de l’époque : « idéalement, quand on a une position sociale élevée, il faut beaucoup manger ».

Les tables croulaient alors littéralement sous les plats. « C’était des quantités extrêmement importantes de victuailles mais les rois se contentaient de picorer un peu de tout », précise Eric Birlouez. Une table bien remplie était un symbole de pouvoir. « Le fait d’avoir tous les plats sur la table, c’est ce qu’on appelait le service à la française, qui permettait d’afficher son opulence. Le service à la russe, où les plats se succèdent comme aujourd’hui, est arrivé après », rappelle Clémentine Hugol-Gential. Le temps du repas était tellement un apanage de puissance que Louis XIV en avait fait un rituel. Le roi soleil prenait effectivement ses repas en public tous les jours « afin de montrer le souverain qu’il était », explique la professeure.

La géopolitique du hareng fumé

Après son mortel festin arrosé de champagne, Adolphe-Frédéric de Suède fut moqué et on dit qu’un poète de la cour s’amusa à écrire que le semla, coupable de régicide, devrait être condamné à l’exil. « Au Moyen-Âge, on disait "il faut manger selon sa qualité" », rappelle Eric Birlouez. Se moquer des habitudes alimentaires des rois – particulièrement quand elles s’avèrent funestes – permet donc de « se moquer du pouvoir en place », souligne Clémentine Hugol-Gential. Aujourd’hui encore, les écoliers suédois se souviennent d’Aldophe-Frédéric comme du roi qui « s’est mangé à mort » (« ate himself to death »).

Si l’anecdote est risible et pourrait figurer en bonne place dans les Darwin Awards qui récompensent les morts les plus idiotes, elle montre aussi la place centrale de la cuisine dans les jeux de pouvoir de l’époque. Ainsi, « à la table du roi votre place détermine votre rang social », rappelle Clémentine Hugol-Gential. Et en plus de peser sur l’estomac, la gastronomie se paye le luxe de peser sur la géopolitique. « Madame de Maintenon, proche de Louis XIV, s’était ainsi engagée à trouver elle-même un nouveau cuisinier pour la cour d’Espagne afin de la franciser et d’influencer positivement les relations avec elle », illustre-t-elle. Diplomate discrète ou bonne à en mourir, à la table des rois, la nourriture joue donc dans la cour des grands.