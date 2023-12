L’augmentation du smic au 1er janvier 2024 sera de 1,13 %. Cela portera le salaire minimum brut horaire à 11,65 euros, contre 11,52 euros actuellement, selon un calcul de l’AFP basé sur le niveau de l’inflation en novembre, qui a atteint 3,5 % sur un an.

Cette augmentation est nettement plus faible que ce qu’avait prédit fin novembre un groupe d’expert sur le Smic, qui tablait sur une hausse de 1,7 % du salaire minimum début 2024.

Le salaire minimum bénéficie chaque année d’une hausse mécanique, calculée selon deux critères : l’inflation constatée pour les 20 % de ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier et employé.

Au 1er mai, le smic horaire avait été augmenté de 2,19 %.

