Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Christophe Galtier a rendez-vous vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Nice pour répondre d’accusations de harcèlement et discrimination, qu’il dément fermement, lorsqu’il était entraîneur de l’OGC Nice. Il y sera jugé pour « discrimination fondée sur l’origine, l’ethnie, la nationalité » ou encore « sur une prétendue race » et pour « harcèlement moral : propos répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits, à la dignité, à la santé ou l’avenir professionnel d’autrui ».

« Christophe Galtier est déterminé, ont déclaré ses avocats. Il attend enfin ce débat public et contradictoire où il démontrera qu’il n’a évidemment jamais discriminé ou harcelé quiconque. Tout son parcours professionnel, sa réputation témoignent de sa personnalité irréprochable. »

Record historique de la consommation de charbon en 2023, avant une décrue probable en 2024

La planète n’a jamais consommé autant de charbon : en 2023, la demande mondiale a atteint 8,53 milliards de tonnes, un record historique, essentiellement en raison de la forte hausse en Chine, en Inde, et en Indonésie, indique vendredi l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

« A partir de 2024 », la consommation mondiale de charbon devrait engager une tendance à la décrue, estime l’AIE dans ses prévisions publiées vendredi, au surlendemain de la clôture de la 28e réunion internationale de l’ONU sur le climat à Dubaï, qui a demandé un abandon progressif des sources d’énergies fossiles, dont le charbon fait partie, pour lutter contre le réchauffement.

Soirée frustrante pour le foot français. En Ligue Europa, Marseille et Rennes, qui avaient leur destin entre leurs mains, se sont inclinés en fin de match contre Brighton et Villarreal lors de la dernière journée de la phase de groupes, jeudi. Bilan : les deux clubs devront passer par les barrages pour espérer voir les 8e de finale, tout comme Toulouse, qui termine derrière Liverpool, et Lens, reversé de la Ligue des champions.

En Ligue Europa Conference (C4), Lille s’est en revanche imposé, une victoire qui lui permet d’être directement qualifié pour les 8e de finale. Les clubs français connaîtront leurs adversaires lundi.