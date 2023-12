Les travailleuses du sexe ont fait résonner leur colère, ce jeudi, dans le centre-ville de Toulouse, près du métro Jean-Jaurès. Soutenues et accompagnées par l’association Griselidis, elles ont publiquement exprimé leurs mécontentements face aux conséquences des arrêtés municipaux antiprostitution, mis en place depuis 2014.

Accusés par les manifestantes de précariser et de mettre en danger les prostituées, ces arrêtés municipaux répondent, selon la municipalité, à des plaintes des habitants du centre-ville, à l’époque, qui dénonçaient des nuisances sonores et d’insécurité. Depuis 2014, le nombre de plaintes aurait drastiquement baissé.

Plus souvent victimes d’agression

Un chiffre qui aurait par ailleurs augmenté, c’est celui du nombre d’agression dont sont, depuis, victimes les travailleuses du sexe. Privées d’exercer dans certains quartiers du centre-ville, elles sont donc renvoyées en périphérie de la ville, où elles sont soumises à des conditions précaires.

Une situation que déplorent les principales concernées. « Ce sont des endroits difficilement voire non accessibles en transport, souvent mal éclairés, donc les prostituées sont plus vulnérables et plus sujettes aux agressions », nous précise Julie Sarrazin la codirectrice de Griselidis, une association de santé qui œuvre auprès des travailleuses du sexe.

Pas systématiquement secourues ?

Celles-ci vont plus loin dans leurs accusations. Elles dénoncent plusieurs cas de refus d’assistance de la part des forces de l’ordre, qui ne se déplaceraient pas systématiquement en cas de violences dénoncées par les prostitués. Un point qui n’aurait pas fait office de doléances auprès de la mairie selon Émilion Esnault, adjoint à l’édile.

Enfin, même lorsqu’elles se déplacent d’elles-mêmes dans des commissariats de police, leurs dépôts de plainte ne seraient pas non plus systématiquement enregistrés. Des accusations graves, d’autant qu’il s’agit d’une pratique illégale. Les forces de l’ordre, de leur côté, réfutent formellement avoir refusé un quelconque dépôt de plainte.

La médiation : une solution envisageable

Mais alors que faire pour régler ces tensions ? Comment assurer un maximum de sécurité pour les prostituées tout en respectant la « tranquillité » des riverains, que défend la mairie ? L’association Griselidis propose notamment de mettre en place une médiation avec la population, afin de communiquer sur les potentiels problèmes qui pourraient se poser.

Une mesure qui était en place, selon Julie Sarrazin, avant la mise en place des arrêtés municipaux. Mais selon Émilion Esnault, de nombreux problèmes se posaient malgré tout dans les quartiers concernés, d’où ces arrêtés. Seul un compromis entre les deux parties pourrait remédier au conflit qui les oppose, même si le dialogue semble plus ou moins rompu.