La tendance est négative, après neuf mois de baisse. Un total de 281 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route en France métropolitaine en novembre 2023, un bilan en augmentation de 16 % par rapport au même mois de l’année précédente (242 tués), a annoncé jeudi la Sécurité routière. C’est le troisième mois consécutif qu’une hausse de la mortalité routière est ainsi enregistrée.

Cette augmentation de la mortalité concerne particulièrement les automobilistes avec 148 décès (+20 tués par rapport à novembre 2022) et les piétons (56 tués, +10 morts), a détaillé l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) dans un communiqué. Sur les 11 premiers mois de l’année 2023, la Sécurité routière a recensé 2.846 décès sur les routes, en baisse de 5 % par rapport à la même période en 2022.

Le nombre de blessés graves baisse à peine

« Si les chiffres d’accidentalité pour 2023 sont à ce stade orientés favorablement, ceux du dernier trimestre sont en hausse. Encore plus en cette fin d’année, les usagers doivent être parfaitement conscients de leur responsabilité de conducteurs », a observé la déléguée interministérielle à la sécurité routière, Florence Guillaume, citée dans le communiqué.

Le nombre de blessés graves a légèrement reculé sur un an (-2 %), à 1.183 en novembre et les forces de l’ordre ont comptabilisé en tout 4.535 accidents corporels de la circulation, soit 5 % de plus qu’en novembre 2022.

Sur les routes des outre-mer, le bilan s’élève en novembre à 15 personnes tuées (-25 % par rapport à novembre 2022) et 344 blessés (+19 %).