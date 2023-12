Un lycée privé peut-il exclure un élève parce qu’il a des cheveux roses ?

« Tenue correcte exigée ». Cela fait plus de deux semaines que Rénatan, un lycéen de 16 ans, ne suit plus les cours au lycée privé La Sagesse, à Valenciennes, dans le Nord. Fin novembre, la direction de l’établissement l’a renvoyé en permanence, lui interdisant de remettre les pieds en classe tant qu’il n’aurait pas retrouvé une couleur de cheveux « normale ». La mère de l’adolescent dénonce une discrimination non seulement liée à sa coupe de cheveux, mais aussi à son orientation sexuelle. Le lycée, de son côté, affirme qu’il s’agit seulement de faire respecter le règlement intérieur.

Rénatan « est homosexuel et cela se voit, il a une attitude très efféminée, c’est sa façon d’être et son moyen d’exprimer son identité de genre », explique la mère de l’adolescent, Virginie. « Il a les cheveux colorés » comme de « nombreux élèves au sein de l’établissement », poursuit-elle. Pour ces derniers, « cela ne pose aucun problème à la direction », assure Virginie, « sauf pour notre fils qui ne rentre pas dans leurs ''cases'' ». Le fait est que, le 27 novembre, Rénatan n’a pas pu aller en classe avec les autres, renvoyé en salle de permanence. Une sanction « jusqu’à ce qu’il retrouve une couleur de cheveux normale », confirme à 20 Minutes la direction du Lycée.

« Toute coiffure jugée excentrique est proscrite »

C’est à ce moment que les versions divergent. « Depuis ce jour, nous nous battons avec la direction pour faire entendre les droits de notre fils à être traité de la même manière que les autres élèves », insiste Virginie. « Il n’y a pas de discrimination liée à l’orientation sexuelle de cet élève », se défend la direction. « Lorsqu’il s’est inscrit au lycée, il a signé le règlement intérieur précisant que toute coiffure jugée excentrique était proscrite », poursuit-on, ajoutant que « Rénatan s’était engagé à revenir à une couleur normale sous trois semaines, ce qu’il n’a pas fait ».

Interrogée par 20 Minutes sur la « normalité d’une couleur de cheveux », la direction du lycée avance le « blond, brun, noir, châtain, auburn… », mais certainement pas le « bleu, vert rouge ou rose ». Sauf que rien n’est écrit noir sur blanc, l’acceptabilité de telle ou telle coloration étant laissée au jugement du personnel éducatif. Après avoir consulté les règlements intérieurs d’autres établissements privés, 20 Minutes a constaté que beaucoup faisaient effectivement référence aux coiffures de leurs élèves. « La tenue et la coiffure doivent être adaptées à la vie scolaire », est-il écrit dans celui du lycée « La Merci », à Montpellier. « Les coupes et couleurs de cheveux excentriques sont à proscrire », précise le règlement de Notre-Dame-de-Peltre, dans le Grand-Est. Saint-Vincent-de-Paul, à Algrange, refuse aussi les « tenues vestimentaires et corporelles excentriques ».

« Ce sont des formulations floues »

Pour maître Louis le Foyer de Costil, avocat spécialisé dans le droit de l’éducation, le principal problème est que « ce sont des formulations floues ». Il fait le parallèle avec la fameuse injonction « tenue correcte exigée » : « c’est une phrase que l’on trouve partout, que ce soit dans les boîtes de nuit ou dans le monde de l’entreprise. » Pour lui, ce sont des clauses qui « relèvent de l’atteinte à la liberté individuelle plutôt que de la discrimination ». Et si cela se justifie dans le monde du travail, où la tenue du salarié peut être considérée comme portant atteinte à l’image de l’entreprise, cela ne tient pas pour un élève de lycée qui « n’est pas en représentation ».

Sauf que maître Louis le Foyer de Costil le reconnaît, « il n’a pas connaissance d’une jurisprudence de cas similaires ». A l’élève donc de se plier au règlement intérieur qu’il a signé puisqu’il s’agit d’un contrat qui l’engage. Bien sûr, des clauses considérées comme abusives peuvent toujours être dénoncées, et c’est en partie l’objet de la plainte que la mère de Rénatan affirme avoir déposée. Si le cas de son fils arrivait devant la justice et qu’il avait gain de cause, c’est ce jugement qui pourrait faire jurisprudence.