Pas de corps, des fouilles d’une ampleur inédite, et pas la moindre trace. Il y a trois ans, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, en plein couvre-feu, Delphine Jubillar, une infirmière et mère de deux enfants, disparaissait de son domicile de Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Elle n’a rien emporté, sauf son téléphone, qui n’a jamais été retrouvé. L’une des enquêtes les plus médiatiques et mystérieuses des annales criminelles française venait de commencer dans une maison inachevée aux murs de briques rouges.

Les grandes dates de l’affaire

Le 16 décembre 2020. Il est 4h59 quand Cédric Jubillar compose le 17 pour indiquer que sa femme a disparu. Il est inquiet et confie qu’il ne l’a plus vue depuis la veille au soir, aux alentours de 23 heures, quand il est parti se coucher.

Le 18 juin 2021. Pierre Yves Couilleau, le procureur de la République de Toulouse annonce la mise en examen de Cédric Jubillar pour « meurtre sur conjoint », sur la foi « d’indices graves et concordants ». Le peintre plaquiste est placé en détention provisoire, à l’isolement, à la maison d’arrêt Seysses, près de Toulouse. Il a toujours clamé son innocence depuis mais toutes les demandes de remise en liberté déposées par ses avocats ont été rejetées. Les deux enfants du couple, Elyah (18 mois à l’époque des faits) et Louis (6 ans) ont été confiés à leur tante, la sœur de Delphine.

Le 21 novembre 2023. Trois semaines après avoir notifié aux parties que leur enquête etait close, les deux juges d’instruction toulousaines en charge du dossier signent leur Ordonnance de mise en accusation (OMA). Elles y demandent le renvoi de Cédric Jubillar devant la cour d’assises du Tarn, à Albi. Le procès pourrait s’y tenir fin 2024 ou courant 2025.

Les éléments qui ont mené les enquêteurs à Cédric Jubillar

L’hypothèse des enquêteurs est celle d’une dispute conjugale qui aurait viré au drame. Au moment de sa disparition, Delphine Jubillar avait entamé une procédure de divorce et comptait refaire sa vie avec son « amant de Montauban » rencontré l’été précédent. Divers témoignages indiquent que Cédric Jubillar prenait très mal la séparation, il avait même proféré des menaces de mort envers Delphine. Les investigations ont montré que l’amant et sa femme avaient un alibi pour la nuit des faits. Par ailleurs, des voisines des Jubillar affirment avoir entendu des « cris de détresse d’une femme » dans la soirée du 15 décembre. Enfin, leur fils Louis, a confié aux juges avoir vu ses parents se disputer ce soir-là.

Les trois avocats de Cédric Jubillar – Emmanuelle Franck, Alexandre Martin et Jean-Baptiste Alary – dénoncent inlassablement « une enquête à charge » et estiment qu’on a voulu « fabriquer un coupable » dans un dossier où « il n’y a pas de corps, par d’indice, et pas même de scène de crime ». Les technologies déployées par les gendarmes pour retrouver des traces de sang dans la maison familiale n’ont rien donné de probant.

Du côté des parties civiles, on salue au contraire une enquête bien menée. « Il est inexact de prétendre que toutes les pistes n’ont pas été explorées, souligne Philippe Pressecq, un des avocats des parties civiles. On a le sentiment que les choses ont été faites de manières sérieuse et approfondie. Il était bien normal de s’intéresser à l’homme qui a vu Delphine Jubillar pour dernière fois et qui a déclaré sa disparition ».

Ce qui peut encore se passer

Les avocats de Cédric Jubillar ont fait appel du renvoi de leur client devant les assises. Leur recours doit être examiné début janvier devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse. Quelle que soit l’issue, ils redéposeront une nouvelle demande de remise en liberté. Ils ont par ailleurs annoncé leur intention d’en appeler au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour attaquer les juges d’instruction. Ils reprochent aux magistrates d’avoir écrit, à l’indicatif, dans leur OMA que Cédric Jubillar avait tué sa femme et dénoncent « une atteinte scandaleuse à a présomption d’innocence ». Enfin, les proches de Delphine n’ont pas abandonné l’idée de poursuivre des recherches dans la campagne de Cagnac-les-Mines.