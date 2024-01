Vendredi, 18h45, Paris. L’ardoise affichant les « happy hours » trône à ma droite. Les prix sont plus qu’alléchants. Jusqu’à 20 heures, le cocktail est à 5 euros, la pinte à 4 et le verre de vin à 3,5. Pas de bol, ce soir, j’ai décidé de ne pas boire d’alcool. Optimiste, j’ouvre la carte, à la recherche d’un breuvage sympa et économique. Résultat : des sodas ou des sirops à l’eau à… 5 euros. CINQ EUROS ! Ma copine n’hésite pas (et je la comprends). Elle opte pour la bière. J’ai envie de pleurer des larmes de seum dans mon verre de menthe à l’eau ultra-chimique. Au moins ça diluera ma boisson et vu son coût, c’est toujours ça de pris.

En ce début de Dry January – le mois sans alcool –, une question s’impose alors : pourquoi l’happy hour est-elle presque toujours associée aux boissons alcoolisées ?

Une obligation légale peu respectée

Bon déjà, première découverte surprenante : les établissements proposant des happy hours sont tenus, depuis juillet 2009, de proposer aussi ces prix réduits sur les boissons non enivrantes. En voulant vérifier sur place, sans grande surprise, on constate que cette règle est loin d’être toujours appliquée. Sur cinq établissements parisiens testés, trois ne proposent tout bonnement pas d’happy hour sur les « softs » (le doux nom des boissons sans alcool). « On ne va pas se mentir, cette obligation n’est pas vraiment respectée, reconnaît Johan Derderian, président de la branche des cafés, bars et brasseries du Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs (Synhorcat). Et elle n’est pas du tout connue des clients. »

Dans l’un des trois bars, le serveur annonce franco : « on ne fait pas d’happy hour sur les softs ». Avant d’ajouter, bredouille face à notre mine déconfite : « ce n’est pas moi qui gère la carte ». A l’intérieur, Lison, 24 ans, et Sarah, 33 ans, sirotent un Coca zéro et une limonade. « On ne s’est même pas posé la question de savoir s’il y avait une happy hour dessus », reconnaît Sarah. « Pour moi, ça ne concerne que l’alcool », enchaîne sa copine. Quand on leur dit que c’est obligatoire, elles s’étonnent. « Je crois que je n’ai jamais vu ça sur des boissons sans alcool… ou peut-être que je ne fais pas attention », admet la trentenaire.

Des mocktails vendus au prix des cocktails

Des établissements proposent bien ces réductions sur les softs, mais les réservent souvent à un type de boisson bien précis : les cocktails sans alcool, ou « mocktails ». Et on comprend très vite pourquoi. « Parmi le sans alcool, l’intérêt pour nous, c’est vraiment d’aller vers ces mocktails. Non seulement on les vend plus cher qu’un Coca, mais ils sont aussi plus rentables », admet, honnête, Johan Derderian. Dans les bars testés pendant l’happy hour, le prix de ces mocktails – dont le coût de production est censé être moindre qu’un cocktail avec alcool – ne descend jamais sous la barre des 6 euros et peut monter jusqu’à 9, au même niveau qu'un homologue alcoolisé. Des happy hours manifestement pas joyeuses pour tout le monde, donc…

Si les boissons alcoolisées sont souvent les seules à être bradées à des prix défiant toute concurrence, c’est d’abord une histoire de format. « Dans beaucoup de bars, la bière et le vin sont acheminés en conteneur, alors que les sodas sont dans un contenant [individuel] en verre », explique Elisabeth Tissier-Desbordes, professeur émérite à l’ESCP, enseignante de marketing et de comportement des consommateurs. Selon elle, les frais de marketing et de packaging joueraient ainsi sur le prix final des sodas et des boissons énergisantes.

Une autre explication du dédain de l’happy hour pour le sans alcool serait à trouver du côté du lobby des alcooliers. « Les marques d’alcool réalisent de nombreuses opérations commerciales et animations auprès des bars car ce sont des lieux de vente primordiaux pour elles », explique la professeur de marketing. Celles des sodas et autres boissons « douces » s’orientent, selon elle, davantage vers la grande distribution.

« On ne va pas au bar pour enchaîner les verres de Coca »

« L’happy hour, c’est un peu le prix d’appel, reconnaît le représentant du Synhorcat. C’est une façon simple de remplir son établissement, de le rendre plus accueillant et d’avoir de l’ambiance avant le service »… et de faire rester les personnes qui consomment. Car, on ne va pas se le cacher, quiconque a déjà bu de l’alcool sait qu’un verre se boit rarement seul. Et qu’il n’en est pas de même avec un Perrier citron. Johan Derderian le résume ainsi : « on ne va pas au bar pour enchaîner les verres de Coca ».

Lison, toujours attablée, acquiesce en touillant son… Coca. « Quand je ne bois pas de l’alcool, je prends rarement plus d’un verre de soda. Déjà que là j’ai du mal à le finir, je ne vais pas en prendre deux. » Et pourquoi donc ? « ça m’écœure. Bon… cela dit, il n’y a pas de raison que ce soit différent avec l’alcool. Je ne sais pas trop en fait. » Son amie Sarah avance une explication : « les boissons non alcoolisées sont souvent hypersucrées et écœurantes. » 19h25. La jeune femme part en laissant son verre de limonade à moitié plein.