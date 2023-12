« Je suis folle aujourd’hui, j’ai envie de tuer quelqu’un aujourd’hui. » Mercredi, une élève de 12 ans, scolarisée dans un collège à Rennes, a sorti un couteau de cuisine de son cartable et menacé sa professeur d’anglais. Elle a été maîtrisée quelques minutes plus tard par un conseiller principal d’éducation (CPE) et un médiateur, alertés par les cris des élèves.

Cet incident survient dans un contexte tendu dans les établissements scolaires. Il y a tout juste deux mois, Dominique Bernard, professeur de français, était poignardé à mort à Arras. Trois ans plus tôt, c’est Samuel Paty, professeur d’histoire, qui était assassiné à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Auditionnée au Sénat ce mercredi, Céline Berthon, la directrice générale adjointe de la police nationale, confirme que les enseignants sont de plus en plus victimes de violences physiques ou verbales. « C’est un phénomène qui augmente », remarque-t-elle.

« Sur les trois dernières années, on observe un pic très important en 2021 », explique la policière aux sénateurs composant la mission de contrôle qui se penche sur le sujet. Et 2022 « est dans une dynamique de progression par rapport à 2020 ». Le major général de la gendarmerie nationale, André Petillot, donne aux élus quelques exemples d’affaires récentes illustrant « ce à quoi sont confrontés nos enseignants ». « C’est très varié, il y a toute une masse de choses qui n’ont rien à voir à celles qui défraient la chronique. » Il y a cette professeur d’espagnole, qu’une élève et sa copine ont « intimidé » pour récupérer leur pistolet à eau confisqué. Ou cette professeure d’histoire qu’un élève a prise en photo et insultée sur les réseaux sociaux en plein cours. Exclu du collège, il a ensuite menacé de mort son enseignante.

Des auteurs souvent « extérieurs à l’établissement »

L’officier remarque qu’en zone gendarmerie, seulement 45 % des auteurs sont mineurs. Ce qui signifie que la majorité des faits ne sont pas commis par des élèves, mais par des personnes « extérieures à l’établissement scolaire », « des parents, des frères et sœurs, des tiers ». Les faits recensés concernent principalement « des outrages, des menaces, des menaces de mort, des insultes, des injures, la part des violences étant heureusement très minoritaire ». « Un certain nombre de faits concernent des tags, des dégradations », ce qui complexifie les enquêtes. « En revanche, quand on est sur les atteintes physiques, les violences, les auteurs sont bien plus faciles à identifier », souligne le gendarme. Environ 40 % des affaires sont élucidées par les militaires.

« Il ne faut pas négliger la dimension dangereuse que peut prendre une menace », insiste Céline Berthon. Dans certains cas sensibles, il arrive que les enseignants inquiétés fassent l’objet d’une mesure de « protection rapprochée ». En d’autres termes, ils sont surveillés « H24 » par des policiers dédiés à cette mission. Mais cette mesure est « exceptionnelle », car « coûteuse en effectifs ». Elle « n’a vocation a étre appliquée que lorsqu’une menace est avérée ». « Ça ne veut pas dire qu’on ne mettra pas en place des mesures » pour protéger des enseignants qui ont déposé plainte, poursuit la directrice adjointe de la police nationale. Des fonctionnaires pourront être présents aux abords de l’établissement « aux heures sensibles, d’arrivée et de départ », et patrouiller dans le quartier où ils habitent.

« Multiplication » des alertes à la bombe

Depuis la vague d’attentats qui a frappé la France après 2015, des « exercices ont été menés » dans les établissements scolaires, dont la sécurité a été renforcée, indique Céline Berthon. Les policiers disposent des plans des sites, afin de leur permettre « d’intervenir vite et bien ». Depuis l’attentat d’Arras, la policière constate « une multiplication des menaces parvenues par voies virtuelles, et d’alertes à la bombe qui ont généré un nombre conséquent d’évacuations d’établissement ».

Interrogée par le sénateur Laurent Lafon (UDI), elle explique que la police n’a pas « vocation à indiquer aux établissements scolaires qui est fiché S et qui ne l’est pas ». En revanche, il existe dans les départements des « cellules de prévention de la radicalisation et d’accompagnement des familles » qui intègre « les correspondants de l’éducation nationale ». Ces « structures restreintes » permettent, sous l’autorité du préfet, de partager « des informations protégées » concernant des mineurs signalés.