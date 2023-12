« Delphine portait beaucoup de bijoux, alors un bénévole nous prête un détecteur de métaux. » Trois ans après la disparition de sa cousine, Lolita « ne lâche rien ». Elle est prise pour l’instant par ses études d’aide-soignante, mais prévoit d’organiser, « bientôt », de nouvelles recherches. En tant que partie civile, elle a accès au dossier d’instruction et a encore quelques idées d’endroits à explorer pour retrouver le corps de celle qui était sa témoin de mariage et avec qui elle partage parfois, sur certaines photos, une troublante ressemblance physique. « Quand on m’en parle, ça me touche, je me dis que j’ai encore quelque chose d’elle. »

Il arrive encore à Lolita de pleurer « en regardant des photos » de leurs grossesses parallèles, ou à « Noël ou à la Fête des mères », des moments qui font ressurgir « celle qui était toujours aux petits soins avec tout le monde, qui apaisait souvent la famille ».

« Elle n’est pas à la place où elle devrait être »

Comme les amies de Delphine, mais en empruntant d’autres circuits, Lolita fait partie des proches de l’infirmière disparue qui entretiennent la flamme de son souvenir. Elle ne va plus devant la fameuse maison inachevée de Cagnac-les-Mines. Mais elle n’oublie jamais de lui souhaiter son anniversaire – le 15 novembre – sur Facebook, où elle prend soin de l’appeler Delphine Aussaguel, de son nom de jeune fille. La preuve de son ressentiment envers Cédric Jubillar, mis en examen pour le meurtre de son épouse et désormais renvoyé de la cour d’assises du Tarn pour en répondre. Le suspect a beau clamer son innocence, « je l’ai soupçonné dès le premier le jour de la disparition, je le lui ai même dit et il a baissé les yeux », rappelle-t-elle.

Elle le trouvait déjà « fanfaron », cyclothymique et « très menteur » avant. Autant dire que Lolita ne se berce pas de l’illusion d’un départ volontaire. Elle cherche bien un corps. « Tout ce qu’on souhaite tous, c’est de connaître la vérité sur ce qu’il lui est arrivé pour qu’on puisse l’enterrer dignement, auprès de ses parents. Pour l’instant, elle n’est pas à l’endroit où elle devrait être », affirme Lolita, qui garde l’espoir d’une confession au moment du procès.

Quand elle dit ça, elle songe surtout aux enfants de Delphine et Cédric qu’elle croise encore sur le chemin de leur école, dans un village du nord du Tarn, et qui ont été confiés à la sœur de la disparue. Elyah avait dix-huit mois quand sa mère s’est volatilisée, Louis, six ans. Pour Lolita, par-dessus tout, « il faut qu’en grandissant, ils puissent apporter une fleur, une bougie, sur la tombe de leur mère ».