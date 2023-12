« Ça va être une journée difficile. » Elle n’a pas bien dormi. Si bien qu’à peine après avoir prononcé quelques mots, la secrétaire du collège des Hautes-Ourmes a eu du mal à retenir ses larmes. Mercredi, elle n’était pas présente au moment où une collégienne de 12 ans a brandi un couteau et menacé une enseignante de cet établissement scolaire du quartier du Blosne, à Rennes. Ce jeudi matin, elle a pourtant tenu à venir tôt, très tôt, pour « parler, comprendre », malgré l’annulation des cours. « J’ai été particulièrement choquée par ce qui s’est passé. Pour tout le monde, ça a été un choc. Pour les élèves, le personnel et les enseignants… J’avais un peu de crainte de revenir », témoigne la secrétaire. Mercredi soir, la collégienne qui avait sorti l’impressionnant couteau a été hospitalisée, les médecins jugeant qu’elle représentait « un danger potentiel pour elle-même ». Quant à l’enseignante, elle n’a pas été blessée, mais elle est « extrêmement choquée » d’avoir été ainsi menacée, selon ses proches.

Ce jeudi, les cours ont été suspendus dans cet établissement qui accueille 700 élèves de la 6e à la 3e. « Un accueil spécifique » a été mis en place pour les adolescents qui étaient les plus proches des faits. Une cellule psychologique a également été ouverte. Mais ils étaient peu nombreux à se présenter devant le portail blanc du collège ce matin. « Je n’arrive pas à m’en remettre. Je n’ai pas forcément peur mais j’ai du mal à comprendre. C’est traumatisant de voir qu’une élève peut arriver au collège avec un couteau », témoigne une jeune élève qui était présente au moment des faits. Louise embraye : « C’était extrêmement choquant. On est restés enfermés dans la classe un peu et puis on est sortis ». Anna-Louisa était dans une salle voisine de la classe quand sa camarade a brandi une lame de 17 centimètres. « On a entendu crier et puis juste après, j’ai entendu des appels à l’aide. Il y avait des gens qui disaient qu’une élève avait sorti une arme », explique l’adolescente calmement. C’est sa mère qui l’a prévenue que les cours avaient été annulés ce matin. « J’ai hésité à venir, parce que je suis un peu traumatisée. Mais j’avais besoin d’en parler, qu’on soit entre nous. »

Nous sommes aux abords du collège des Hautes-Ourmes dans le quartier du Blosne, à #Rennes. C'est ici qu'une collégienne a menacé sa professeure avec un impressionnante arme blanche hier matin @20Minutes pic.twitter.com/dLxRhIEEtx — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) December 14, 2023





Dans les rangs des élèves, tout le monde cherchait à comprendre comment une enfant de 12 ans avait pu ramener une arme dans l’établissement. D’après le procureur de la République de Rennes, l’élève ayant brandi le couteau était particulièrement agitée pendant la projection d’un film pédagogique. L’enseignante d’anglais aurait pris le temps de s’asseoir à ses côtés quand elle aurait entendu son élève chuchoter : « je suis folle aujourd’hui, j’ai envie de tuer quelqu’un aujourd’hui, les élèves qui ne m’aiment pas et la personne en face de moi. Cela s’est passé à Arras et j’ai envie de faire pareil ». Elle aurait alors sorti son arme, sans en faire usage.

« Elle était souvent seule, elle se cachait sous sa capuche »

L’examen psychiatrique ordonné mercredi a conclu que la collégienne était « dangereuse pour elle-même ». Elle a été hospitalisée en milieu spécialisé. Inscrite en 5e, l’élève était connue pour souffrir de troubles du comportement et de la communication. Elle avait été exclue du collège des Chalais en début d’année. « Elle était parfois agressive avec les autres élèves », témoigne une ado. « Elle était souvent seule, elle se cachait sous sa capuche. Elle n’avait pas l’air méchante mais elle n’était pas aimée de tout le monde », ajoute une autre.

Comme dépassés par l’ampleur de l’affaire, les élèves semblaient encore groggy ce jeudi. Chez les parents, l’inquiétude se faisait en revanche plus pressante. « C’est horrible cette histoire. Moi, ça me fait peur de penser qu’une enfant peut venir avec un tel couteau. Je pense qu’il faudrait qu’ils fouillent les sacs à l’entrée. Je serais plus rassurée », témoigne cette maman de quatre enfants. Son amie abonde. « Mes enfants sont rentrés à la maison, ils tambourinaient à la porte. Ils avaient peur. »

Le collège des Hautes-Ourmes, à Rennes, était ouvert jeudi 14 décembre, mais les cours ont été annulés afin d'accueillir les élèves et le personnel au lendemain des menaces contre une enseignante. - D. Meyer/AFP

Classé en REP + (réseau d’éducation prioritaire), l’établissement n’a pas mauvaise réputation. Certes, le quartier du Blosne dans lequel il est implanté est un lieu connu du trafic de stupéfiants et se réveille de temps en temps au son des coups de feu. Mais son collège n’est pas pour autant délaissé. « J’ai quatre enfants et tous ont été aux Hautes-Ourmes. Je n’ai jamais eu un problème ici. Les enfants sont à l’aise et les profs sont tops », témoigne cette maman, peinée de voir la réputation du collège se dégrader. On ignore pour l’heure quand les cours reprendront au collège. Peut-être dès vendredi. Dans une ambiance bien particulière.