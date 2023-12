C’est une très grande déception pour leurs proches. L’état de préservation des organes prélevés sur cinq victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice ne permet plus les tests ADN et ceux-ci ne sont donc plus identifiables. « Les familles sont sonnées, elles ne s’attendaient pas à cela », a déclaré Me Virginie Le Roy, leur avocate.

Après l’attaque au camion bélier qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la promenade des Anglais, une autopsie avait été pratiquée sur 14 des victimes et 173 organes au total avaient alors été prélevés et placés sous scellés. Mais les familles n’avaient pas été informées et la plupart ne l’avaient appris qu’au procès, en 2022.

« Les organes étaient trop altérés par le formol »

Si certaines familles avaient obtenu la restitution des organes de leurs proches pour les inhumer, d’autres avaient réclamé des tests ADN pour être certaines de récupérer les bons organes. Mais, lors d’une réunion mardi au Parquet national antiterroriste (Pnat) à Paris, ces cinq familles ont appris qu’aucun ADN n’avait pu être extrait « car les organes étaient trop altérés par le formol », a regretté Me Virginie Le Roy. « Il va falloir m’expliquer, car le formol est censé préserver. Certains organes n’étaient même pas reconnaissables », a-t-elle ajouté.

Les familles concernées ont désormais six mois pour décider si elles veulent récupérer les organes étiquetés comme ceux de leurs proches, actuellement conservés dans un laboratoire spécialisé à Nantes. « Il n’y a plus rien à faire désormais […], il va falloir vivre avec ce doute », a également dénoncé l’avocate, expliquant que, malgré les assurances du Pnat, les familles étaient « dans la défiance ».

« Jusqu’à la lie… »

C’est le cas des parents d’Amie, d’autant que sa mère avait repéré dans le dossier un procès-verbal se référant à une jeune femme d’une vingtaine d’années, alors qu’Amie n’avait que 12 ans quand elle a été fauchée par le camion. La semaine dernière, son père, Thierry Vimal, avait évoqué un « cortège funéraire qui dure depuis sept ans » et exprimé son espoir de pouvoir enfin inhumer le cerveau, le cœur, les poumons ou encore l’utérus de sa fille à côté des cendres de l’enfant, incinérée en 2016. Mardi soir, il a simplement commenté sur X (ex-Twitter) : « Jusqu’à la lie. »

Selon l’ancien procureur antiterroriste François Molins, ces 14 autopsies visaient à écarter tout doute sur les circonstances des décès. Mais prélever de petits échantillons des organes aurait suffi, avait-il reconnu.