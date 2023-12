L’échéance approche. Le Congrès, où 3/5e des élus du Parlement devront voter pour inscrire l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution, se réunira « le 5 mars prochain », a annoncé mercredi la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé, au micro de Sud Radio.

« Quand on a une majorité qui garantit qu’on puisse inscrire l’IVG dans la Constitution, on le fait, et on n’attend pas que ce soit plus le cas », a-t-elle estimé. « Parce que si dans cinq ans, 10 ans ou dans 15 ans, les majorités changent et que ces majorités veulent attaquer les droits des femmes, veulent dérembourser l’IVG, limiter les droits d’accès, réduire le délai dans lequel vous pouvez avoir recours à l’IVG, ce sera trop tard pour pleurer », a martelé la ministre.

Un projet présenté mardi en Conseil des ministres

Le Congrès du Parlement est la réunion des deux chambres, le Sénat et l’Assemblée nationale. Pour réviser la Constitution, un vote à la majorité des trois cinquièmes des parlementaires ainsi réunis est nécessaire. Le projet de loi inscrivant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution a été présenté mardi en Conseil des ministres.

Demande de longue date des associations féministes et de la gauche, la question de l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution a ressurgi en 2022 après l’annulation de l’arrêt garantissant aux Etats-Unis le droit d’avorter sur tout le territoire, qui a eu l’effet d’un électrochoc dans de nombreux pays.

Selon une source parlementaire, le projet de loi a été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pour le 24 janvier. Après l’examen à l’Assemblée nationale et au Sénat, la formulation devra encore être avalisée lors d’un Congrès à Versailles.