Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’Élysée ne devrait pas prochainement envoyer les députés en campagne pour des législatives anticipées. Emmanuel Macron aurait en effet écarté mardi soir toute dissolution de l’Assemblée et toute activation du 49.3 pour faire adopter le projet de loi immigration, ont indiqué des participants à un dîner à l’Elysée. Selon eux, le chef de l’Etat aurait dit s’en remettre exclusivement à la commission mixte paritaire (CMP), composée de sept députés et sept sénateurs, pour trouver un accord sur ce texte rejeté d’emblée lundi à l’Assemblée. Alors que la date de la réunion de la CMP n’est pas encore connue, Emmanuel Macron aurait souhaité que cela se fasse « dans les meilleurs délais », a affirmé un présent à ce dîner, qui a réuni plusieurs ministres et cadres de la majorité pendant plus de trois heures.

Un accord va-t-il être trouvé à la COP28 ? La présidence émiratie de cette conférence a dévoilé ce mercredi un nouveau projet de compromis pour débloquer les négociations climatiques de Dubaï, renforçant l’appel à abandonner les énergies fossiles dans le but d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Le document, dont la publication a été attendue toute la nuit par les négociateurs, propose pour la première fois dans l’histoire des conférences sur le climat des Nations unies de mentionner toutes les énergies fossiles, largement responsables du changement climatique. Mais pour entrer dans l’histoire, ce texte de compromis, fruit de pénibles négociations entre notamment l’Union européenne, les petits pays insulaires, les Etats-Unis, la Chine et l’Arabie saoudite, devra être approuvé par le consensus de près de 200 pays.

Le PSG va jouer très gros ce mercredi à partir de 21 heures, mais point très positif : il a son destin en main. Kylian Mbappé et ses coéquipiers doivent éviter le pire à Dortmund et se qualifier en huitièmes de finale de Ligue des champions pour éloigner la crise que provoquerait une élimination si précoce. Pour éviter ce scénario catastrophe, le PSG peut encore finir premier du groupe F s’il gagne contre le Borussia. Il peut aussi terminer deuxième, derrière Dortmund, s’il fait match nul et si Newcastle ne gagne pas face à Milan. Ou s’il perd et Newcastle et Milan font match nul. L’inverse, soit terminer troisième du groupe et être reversé en Ligue Europa, serait un coup de tonnerre et un échec sportif et financier pour les Parisiens. Les joueurs de Luis Enrique devront donc résister à la pression s’ils veulent poursuivre leur aventure en C1.