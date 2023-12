Après la flambée des prix de l'immobilier ces dernières années à Nantes et un marché actuel particulièrement grippé, l’accalmie était attendue. Alors qu’une baisse des prix des appartements et des maisons s’est enclenchée dans le pays, les notaires de Loire-Atlantique commencent eux aussi à le percevoir dans la Cité des Ducs, ville pourtant toujours très attractive et où le manque de logements reste très fort.

« Depuis début septembre, la baisse des prix est amorcée, notamment pour les appartements anciens, détaille Me Marie-Virginie Durand, déléguée à la communication de la Chambre des notaires de Loire-Atlantique. On le sent par un retour à la négociation et une durée de vente qui s’allonge. Le début 2024 devrait suivre la même tendance. »

Le prix des appartements anciens en baisse de 2 %

Sur les chiffres des notaires, qui s’arrêtent en septembre, la baisse n’est pas encore très visible. Mais force est de constater que les augmentations parfois à deux chiffres vues depuis plusieurs années à Nantes ne sont plus aussi fortes. Par rapport à 2022, le prix médian des appartements anciens a par exemple fléchi de 2,1 % (3.870 euros/m²) tandis que celui des maisons n’a augmenté que de 0,6 % (469.000 euros).

Un « plateau » qui ne suffit pas à ce que tout le monde trouve à se loger. « Il y a une vraie problématique chez les primo-accédants de moins de 30 ans, constatent les notaires. Leur nombre a chuté de 22 % en un an, avec un pouvoir d’achat immobilier qui a baissé d’un tiers. »