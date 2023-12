A Ouistreham, près de Caen, en Normandie, les ONG d’aide aux migrants déplorent que « rien n’a bougé » aux abords d’un camp abritant une centaine d’exilés. Selon elles, onze jours après l’injonction du Conseil d’Etat à la commune, rien n’a été fait pour faciliter l’accès à l’hygiène.

« Durant l’été la préfecture a installé ces cabines sanitaires, mais le budget n’a pas été voté par la commune pour les raccorder à l’assainissement, donc ça déborde », déplore Philippine Bouvier, coordinatrice terrain pour l’ONG Solidarités International. Derrière elle, l’unique point d’accès à l’eau potable du campement, « deux boutons-poussoirs de quatre secondes ».

« Aucune réaction »

Ce camp, situé à quelques centaines de mètres du terminal ferry qui relie Caen à l’Angleterre, ne comptait qu’une trentaine de personnes l’hiver dernier. Aujourd’hui, c’est une petite centaine d’hommes, âgés de 14 à 40 ans, qui occupe le terrain et doit composer avec les installations sanitaires spartiates.

Le 1er décembre, la commune s’est vue enjoindre par le Conseil d’Etat de « créer des points d’eau et des latrines, ainsi qu’un dispositif d’accès à des douches » pour ces hommes venus pour la plupart du Darfour, un territoire soudanais en guerre où l’ONU soupçonne un « génocide ».

La mairie avait huit jours pour « prendre les mesures indispensables au fonctionnement des équipements sanitaires » sous peine d’une amende de 1.000 euros par jour. Depuis, rien. Sollicité par l’AFP, le maire LR de Ouistreham, Romain Bail a répondu par un SMS laconique : « aucune réaction ». Environ 90 tentes s’étalent le long d’un couloir étroit sur près de 200 mètres, leurs occupants y vivent le plus souvent à deux. « L’eau est froide pour se doucher, il n’y a pas d’électricité pour charger nos téléphones et garder contact avec nos familles, les toilettes débordent », déplore un jeune homme, « mais le plus dur c’est le manque de vêtements et de chaussures ».

Christine Lannéval, une infirmière de 61 ans bénévole à l’association Camo (collectif d’aide aux migrants de Ouistreham), assiste un médecin dans des consultations médicales deux fois par semaine. « Il y a des infections pulmonaires, la gale, des problèmes digestifs principalement liés au stress même s’ils ne le disent pas comme ça », indique-t-elle, « et nous avons eu un cas de tuberculose ».