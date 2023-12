Bientôt le 24 décembre, l’un des moments les plus festifs de l’année. L’occasion de se faire plaisir à table avec des produits d’exception. Alors entre le saumon, les huîtres, le foie gras, la dinde, ou encore la traditionnelle bûche de Noël pour le dessert… Sur lesquels de ces plats nos lecteurs ne vont-ils surtout pas faire l’impasse ? On leur a posé la question.

Foie gras, dindes farcies, huître…

A travers les témoignages que nous avons reçus, les mets qui remportent la palme du goût, et qui ne risque donc pas de manquer à l’appel, sont… le foie gras et la bûche ! Vanessa donne ainsi sa recette d’un réveillon réussi : « Du foie gras maison, des truffes, quelques clémentines et une bûche au chocolat », confie-t-elle. « Pas de Noël sans la bûche et le foie gras, le reste c’est comme on veut », concède simplement Nathalie. « Foie gras, huîtres, chapon et champagne ! », s’exclame Régis.

Pour Adeline, ce sera « le canard rôti de son grand-père et quelques fruits en pâtes d’amande, (…) des incontournables » selon elle. « Les gens se retrouvent de façon intergénérationnelle, l’idée est de continuer à manger les plats des grands-parents », explique ainsi Marie-Ève Laporte, professeure à l’Université Paris-Saclay et spécialiste de l’étude des comportements alimentaires.

« On veut perpétuer la tradition des fêtes »

Elles ont été citées plus haut : les huîtres font elles aussi recette. « Pas de fêtes sans des huîtres de Marennes en entrée avec un petit muscadet », nous dit ainsi Jacques. Mais d’autres optent pour des plats plus originaux. « Une part de bûche végane aux marrons, et faite à la maison », partage Péroline, fière de porter les valeurs du véganisme.

Quant à Agnès, ce sont les « escargots persillés en entrée » qui font sa définition d’un repas gourmet. Au final, l’important est « de partager une table avec des gens qu’on aime, et de montrer toute sa générosité, conclut Marie-Ève Laporte. Il n’est d’ailleurs pas rare que les gens se restreignent dans les cadeaux pour mettre davantage dans le repas ».