Elle refuse de parler d’un groupe de fêtards, parce que sa vision est plus large. Dans un jargon politiquement correct, la ville de Rennes préfère parler de « comité des noctambules ». A compter de janvier 2024, cette instance citoyenne aura pour mission de réfléchir à la vie de la capitale bretonne la nuit. Théâtre de grosses soirées étudiantes parfois noyées dans l’alcool, le centre-ville de Rennes a souvent été décrit comme un haut lieu de la fête. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Pour tenter de « vivre en intelligence » comme le dit son slogan, la municipalité socialiste avait créé un « conseil de la nuit ». Constitué d’élus, de riverains, de patrons de bars mais aussi de la police, des pompiers ou de la préfecture, cette instance avait davantage la mission de gérer les nuisances nocturnes que d’animer les nuits. Son nouveau « comité des noctambules » se veut différent et ambitionne plutôt d’animer le temps de la nuit par des activités d’ordinaire fermées.

« Notre volonté, c’est d’abord de donner la parole aux usagers », justifie Cyrille Morel. Adjoint de Nathalie Appéré, l’élu socialiste a vu les pratiques évoluer depuis qu’il a hérité de la gestion de la vie nocturne. Notamment depuis la pandémie, qui avait cloué les habitants chez eux. « Aujourd’hui, on voit que les gens ont envie d’être dehors, peu importe la météo. On sent une envie d’autres formes de fête qu’on ne connaissait pas. Regardez les guinguettes par exemple, elles ont un succès fou alors qu’on n’en parlait pas il y a quelques années ». C’est justement pour tenter de « capter ces tendances » que la municipalité a voulu consulter ses habitants et leur demander ce qu’ils attendent. Qu’en ressortira-t-il ? Il faudra attendre 2024 pour le savoir.

La nuit c'est un piège, ça te donne envie de revenir vers certaines personnes à qui tu parles plus — Petit Mots (@_petit_mots) December 9, 2023





A quelques dizaines de kilomètres de Rennes, la voisine nantaise semble en avance sur sa sœur rivale, notamment parce qu’elle considère la nuit comme « un espace de vie en plus ». « Généralement la nuit, on fait ce que l’on veut. Faire la fête, dormir, marcher, aller à un concert, faire du sport, regarder la télé chez soi. C’est à chacun de décider. C’est une vie choisie, pas un temps contraint », estime Gildas Salaün, délégué à la ville la nuit. En 2017, la cité des ducs avait été la première en France à célébrer des mariages de nuit, qui se poursuivent de temps en temps le vendredi, sans pour autant que la demande ne déborde. « C’est un changement d’habitudes, une relation différente au temps du soir. Pour un mariage, la joie est la même mais la cérémonie est différente, plus intimiste », poursuit l’élu nantais.

Cette discothèque a décidé d’ouvrir plus tôt

Réfléchir au temps de la nuit, ce n’est pas nécessairement veiller plus tard. Au contraire. Dans bien des territoires, c’est davantage l’activité en soirée qui tend à se diversifier. Revenons à Rennes. C’est ici que la discothèque Club 80 a fait un choix osé, en décidant d’ouvrir à 22 heures, et non à minuit comme tous ses concurrents. « Notre clientèle est plutôt âgée de 40 à 50 ans donc elle sort plus tôt. Et quand on veut aller danser après un restaurant, il n’y a pas grand-chose », explique Anthony Lafon-Pertois. Le cogérant de cette boîte adepte de la musique des années 1980 assure que certains clients « attendent l’ouverture devant » l’établissement. « En général, ils repartent vers minuit trente ou une heure du matin. On voit alors arriver des gens plus jeunes ». Celui qui a longtemps travaillé comme barman assure que l’ambiance, notamment en début de soirée, est plus facile à gérer. Moins alcoolisée, plus respectueuse, elle convainc bon nombre de femmes qui n’osent pas toujours sortir dans les clubs plus classiques.

L'élu nantais Ronan Salaün aimerait que certains commerces ouvrent plus tard le soir afin de répondre à la demande des habitants. - F. Brenon/20 Minutes

Pour les villes comme pour les associations ou les commerces, la réflexion d’animer le temps de la nuit s’est particulièrement renforcée ces dernières années sous l’effet du réchauffement climatique. Les soirs de canicule, bon nombre d’habitants des milieux urbains apprécient de sortir quand la fraîcheur se fait enfin sentir. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un balcon ou un jardin. On a ainsi vu des municipalités ouvrir leurs parcs toute la nuit, alors qu’elles avaient pour habitude de les fermer afin d’éviter qu’ils soient squattés.

Dans la même idée, on peut voir les salles de sport ouvrir toute la nuit, des courses à pied organisées dans le noir et des musées cartonner à chaque nocturne. Et les commerces alors ? Faut-il les ouvrir en soirée pour capter d’autres clients ? Rennes ne semble pas s’orienter dans cette direction. Nantes non plus d’ailleurs, même si son élu pose une vraie question. « Si quand vous sortez du travail et que tout est fermé, vous n’avez pas le droit au shopping ou de faire vos courses ? Je ne demande pas à ce qu’on ouvre jusqu’à 23 heures mais je pense que la réflexion doit être posée, même si c’est compliqué pour les indépendants ».

Ce travail d’animation et de diversification des activités ne doit pas pour autant faire oublier que certaines activités de nuit se font au détriment de ceux qui ne souhaitent pas en profiter pour autre chose que pour dormir. Une cohabitation pas évidente à gérer, notamment dans les cités-dortoirs peu habituées à s’animer une fois le rideau tombé. « Il y a un travail à faire pour déconstruire les idées reçues autour de la nuit. Nous devons maintenir une politique de sécurité et de prévention pour que chacun s’y sente bien », assure Gildas Salaün.