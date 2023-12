Ces derniers jours, le préfet du Nord a acté la fin du contrat liant le lycée privé musulman lillois Averroès à l’Etat. Une décision attendue que la direction de l’établissement entend contester devant le tribunal administratif de Lille. Dans les faits, les conséquences de la révocation de ce contrat doivent prendre effet dès la rentrée 2024, notamment par l’arrêt du versement de subventions publiques à l’établissement. Concrètement, cela implique des répercussions bien au-delà du simple aspect financier avec le risque de voir Averroès fermer malgré ses incroyables statistiques de réussite au baccalauréat.

Le lycée musulman Averroès a été créé à Lille il y a plus de vingt ans, en 2003. A l’époque, les porteurs du projet avaient reçu l’aval de toutes les parties prenantes pour se lancer : parquet de Lille, mairie, rectorat et préfecture. La structure privée hors contrat était encore de petite taille lorsqu’elle a obtenu, en 2008, le fameux contrat, rompu par le préfet cette semaine. Le deal pour passer du statut de « hors contrat » à celui de « sous contrat » est que l’établissement est obligé « d'accueillir les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance ». En contrepartie, « l’État rémunère les enseignants, et les collectivités publiques doivent financer le fonctionnement de l’établissement dans les mêmes proportions qu’elles financent les établissements d’enseignement public ».

Une gestion financière « très dépendante des financements publics »

Une aubaine pour Averroès qui comptait à l’époque 90 élèves et dont le budget annuel de 400.000 euros était consacré aux trois quarts à la rémunération des enseignants. C’est aussi en grande partie ce contrat et les subventions publiques qui ont permis au lycée de grandir pour accueillir aujourd’hui près de 800 élèves. En 2012, Averroès a d’ailleurs ouvert un collège dans le même esprit que le lycée mais pour lequel il a toujours été refusé l’établissement d’un contrat d’association avec l’Etat.

Le premier défi que va rencontrer l’établissement, c’est de faire face à la perte de ces financements. Selon un rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC), datant de juin 2023, Averroès présentait une situation financière saine jusqu’en 2015, « avant de connaître une dégradation brutale et continue ». Dans ce même rapport, la CRC notait que « la gestion financière de l’association Averroès apparaît ainsi très dépendante des financements publics ». Pour l’année scolaire 2021-2022, le montant total des subventions publiques s’élevait à 593.536 euros, sans compter les salaires des enseignants, pris en charge par l’Etat, pour environ 1,4 million d’euros. Soit près de deux millions d’euros à trouver chaque année, sachant que les frais de scolarité ne représentent que 40 % des recettes d’Averroès (1,13 million d’euros en 2021-22) pour une moyenne de 1.400 euros par élève.

Frais de scolarité, épreuves du bac et programme

Pour les élèves, la perte du contrat ne sera pas non plus sans conséquence, outre une augmentation substantielle des frais de scolarité. Le lycée sera considéré comme « hors contrat » et cela « fait perdre le droit aux élèves de passer le bac comme le font les élèves du public ou des établissements sous contrat », explique Anne Coffinier, présidente de l’association « Créer son école ». Selon elle, « aucun point au contrôle continu ne pourra être pris en compte » et les terminales d’Averroès devront passer « 20 épreuves finales au lieu de six ».

Le dernier point qui peut refroidir les parents d’élèves qui souhaiteraient inscrire leurs enfants à Averroès, c’est la difficulté de passer d’un établissement « hors contrat » à un établissement public. L’élève doit en effet se soumettre à un « examen d’admission [qui] porte sur les principales disciplines enseignées à la fois dans la classe fréquentée et dans celle où l’élève souhaite poursuivre ses études ». S’il échoue, retour à la case « hors contrat ». Car si l’établissement doit « garantir l’acquisition des connaissances du socle commun », il n’a en revanche aucune obligation de suivre ni le programme ni les horaires de l’enseignement public.