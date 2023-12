« Tout de suite, il a dit oui. » Mais pas seulement : « Il est arrivé avec une très bonne nouvelle, ils finançaient aussi la statue, c'était royal pous nous. » Pascal Dufour, secrétaire international du HDC Desperados, club de moto fondé par Johnny Hallyday en 1992, parle là du maire de Fréjus. Et de la statue en bronze grandeur nature de leur idole qui devrait donc prendre place, courant 2024, sur un square au bout du port de plaisance, comme l'a révélé France Bleu Provence. Le vice-président du Rassemblement national fait partie des fans du chanteur. « La France pleure #JohnnyHallyday, et ne l’oubliera jamais, merci Johnny pour toute la joie que tu nous as donnée », tweetait David Rachline, après l'annonce de sa mort en 2017.

« On ne fait pas de politique, nous c'est Johnny quii compte, affirme Pascal Dufour. Beaucoup de fans n'ont pas les moyens de se rendre à Paris, encore moins à Saint-Barth. » L'idée d'une statue dans le sud de la France naît après l'inauguration à Paris de la sculpture en hommage à Johnny : une Harley-Davidson sur un mât représentant un manche de guitare... « Pour nous, cela fait allusion au rock'n roll, mais pas à Johnny », estiment les Desperados.

« Les bikers ne sont pas spécialement bienvenus »

Le club se met en quête d'une ville qui accueillerait cette fois un vrai hommage, et rêve de Saint-Tropez. « La mairie n'a rien voulu savoir, regrette Pascal Dufour. Les bikers ne sont pas spécialement bienvenus. On a essayé de faire comprendre qu'on n'était pas des voyous, qu'on cherchait un lieu de recueillement, pas à gâcher l'image de Saint-Tropez. » Contactée par 20 Minutes, la ville n'a pas donné suite. Les Desperados se tournent vers d'autres villages du Golfe de Saint-Tropez, comme Cogolin ou Ramatuelle. En vain.

Pascal Dufour préfère regarder de l'avant, et se réjouit de la statue à venir, « qui sera un Johnny avec le sourire » et dans la « splendeur » de ses 50 ans au parc des Princes. Dans son atelier, installé dans l'Aude, le sculpteur Olivier Delobel est déjà à l'oeuvre. « Je suis en train de faire les yeux de Johnny », raconte-t-il, évacuant toute polémique sur le financement par une mairie RN : « si on me demandait une statue d'un personnage sulfureux, cela serait compliqué, là ce n'est pas le cas. » Quant au montant, on saura juste qu'un buste avoisine les 5.000 euros. Là, il s'agit d'une statue grandeur nature.

Olivier Delobel se sait en revanche attendu par les fans. « Il y a tellement de gens spécialistes de Johnny, certains sont capables de dire qu'il avait le coude droit assez pointu. Il faut faire super attention à tous les détails. » « Cela ne plaira pas à tout le monde sans doute, mais ce n'est pas grave, temporise-t-il. L'essentiel, c'est de faire une belle statue, expressive, vivante. » Différtentes en somme de celles de Viviers (Ardèche) ou de Verneuil-sur-Avre (Normandie). « Beaucoup de fans viennent en pélerinage devant la Lorada, sa villa de Ramatuelle, observe aussi le Desperado Pascal Dufour. La statue ne sera pas très loin, elle deviendra un point de passage dans la continuité. »