Créée pour lutter contre l’inceste, la Ciivise va pouvoir continuer ses travaux mais avec une direction remaniée. Le gouvernement a décidé lundi de maintenir la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, mais d’en écarter celui qui la coprésidait jusqu’alors, le juge Edouard Durand, pourtant plébiscité par les associations.

« Après trois ans de travail (…), il est essentiel de maintenir l’élan créé contre les violences sexuelles subies par les enfants », a commenté la secrétaire d’État à l’Enfance Charlotte Caubel.

Une pédiatre et experte judiciaire nommée vice-présidente

La Ciivise sera désormais présidée par Sébastien Boueilh, ex-rugbyman et fondateur de l’association « Colosse aux pieds d’argile », qui lutte contre les violences sexuelles dans le milieu sportif. « Je m’engage à assurer une continuité et à entrer dans une phase opérationnelle », a-t-il indiqué. Il mènera cette mission aux côtés d’une vice-présidente, la pédiatre et experte judiciaire Caroline Rey-Salmon.

Les associations plaidaient toutefois en faveur du maintien du juge pour enfants Edouard Durand, apprécié notamment pour son indépendance et son franc-parler. Mais son aura médiatique et la mise en cause répétée des dysfonctionnements du traitement judiciaire des violences sexuelles agaçaient, selon des observateurs. Interrogé, il dit regretter la décision du gouvernement de mettre fin à sa mission.

Près de 30.000 témoignages recueillis

Edouard Durand avait pris la tête de la commission, aux côtés de la responsable associative Nathalie Mathieu, lors de sa création en mars 2021. En l’espace de deux ans, la commission a recueilli près de 30.000 témoignages et rendu au gouvernement un rapport de 82 recommandations pour lutter contre ce « crime de masse » qui touche, selon elle, 160.000 enfants chaque année. L’enjeu reste « de lutter contre l’invisibilisation de la parole des victimes », selon le juge Durand.

Pour le gouvernement, ce rapport « marque le terme d’une première étape essentielle, qui a permis de lever le voile sur l’ampleur des violences sexuelles imposées aux enfants, en particulier l’inceste ». Il doit « ouvrir la voie à de nouvelles actions concrètes » pour « encore plus protéger les enfants » et « mieux prendre en charge » les victimes de violences.

Une nouvelle feuille de route

Le travail de la Ciivise devait prendre fin le 31 décembre. Pendant un temps, l’exécutif a entretenu le flou sur le devenir de cette commission. Il avait finalement promis mi-novembre de la maintenir, avec une nouvelle feuille de route. A présent, la Ciivise se penchera également sur la prise en charge des mineurs victimes de prostitution ou de pédocriminalité en ligne, la prise en charge des auteurs de violences sexuelles sur mineurs et la formation des professionnels au contact des enfants « aux gestes les plus protecteurs », a détaillé le gouvernement.