« Arah », « guitarisé »… Le dico du trafic de drogue est stupéfiant

Bien sûr, il y a le célébrissime « arahhhhh », ce cri que font résonner les guetteurs entre les tours des quartiers de Marseille pour avertir les tenanciers d’un point de vente de stupéfiants de l’arrivée de la police. Au-delà de ce cri d’alerte, il existe de nombreux mots propres aux trafiquants de drogue. Une créativité linguistique qui ne se limite cependant pas uniquement au narcotrafic. « Toute activité, qu’elle soit légale ou non, génère son argot », relève le sociolinguiste marseillais Médéric Gascquet-Cyrus.

Mais force est de constater qu’en matière de créativité, les trafiquants sont à la pointe. Une dynamique qui s’explique par une double nécessité. « Souvent, ils savent qu’ils sont sur écoute, surveillés, dans des véhicules potentiellement sonorisés. Ces mots visent à brouiller les pistes mais aussi à éventuellement rendre les écoutes inexploitables au moment des procès », observe une source policière. Ainsi, par exemple, est apparu le mot « four », pour désigner un point de vente, lieu où l’on « cuisine » la drogue, c’est-à-dire la coupe et la conditionne. « Alimenter un four, ou livrer un four », voilà aussi de quoi tenter face à un juge de défendre une activité de cuisinier. Il en va de même pour qualifier les différentes qualités de haschisch, parfois appelé « jaune », « marron », voire « noir ».

L’alerte donnée différemment à Marseille et à Paris

Il y a également tout un tas de mots pouvant faire référence aux différents « métiers » des entreprises de trafic de stupéfiants. Les « charbonneurs » sont les vendeurs des « fours », parfois simplement appelés « charbons ». Une appellation qui en dit long sur la perception de ce « métier », évoquant les mineurs du XIXe siècle, sale et dangereux. Le bas de l’échelle sociale des trafiquants en somme quoique en dessous se trouvent encore « les choufs », en charge de surveiller les accès du four et surtout d’avertir d’une descente de police (ou de concurrents venus les canarder). Nous pourrions aussi évoquer le mot « jobber », dérivé de « job » en anglais qui désigne tout emploi rémunéré.

Concernant le mot « chouf », comme pour « arah », il s’agit de deux termes argotiques dérivés de l’arabe qui signifie littéralement « regarde » pour le premier, et « attention » pour le deuxième qui supporte une graphie différente (akha) dans sa langue d’origine. Notons que dans d’autres coins de France, l’alerte peut se donner avec un autre mot. « A Paris, par exemple, les guetteurs ne crient pas "arah", mais "artena" », précise un policier. Quant à l’origine de cet « artena », qui signifie « laisse tomber » en arabe.

« Fantasia », « Wakanda » mais ce n’est ni Disney ni Marvel

Côté police, ces derniers ne sont pas en reste sur l’inventivité linguistique. C’est ainsi que pour désigner les actions d’intimidations, où une équipe descend mitrailler, « rafaler », voire « kalacher », un point de deal d’un réseau rival, la police a forgé le terme de « fantasia », du nom cette tradition équestre d’origine militaire essentiellement pratiquée au Maghreb où des cavaliers chargent tout en tirant à l’arme à feu. De même, les enquêteurs peuvent qualifier de « Wakanda », du nom de ce pays imaginaire de l’univers Marvel, les nouvelles équipes de « blacks » venus dans le trafic.

Et pour une parfaite plongée dans le vocabulaire le plus sombre des trafiquants, rien ne vaut un procès : « Descend moi 2g de mach a I entree tu marque echantillon philipe es au courant ». Ou encore : « Mais tou dans la rs frère la guitare' le plein le bidon wech », peut-on lire sur des écoutes relatives à un procès de règlement de compte à Marseille.

Les procès donnent l'occasion de lire le vocabulaire fleuri des trafiquants - Capture écran 20 Minutes

L’orthographe pique les yeux, certes, mais ce n’est pas ce qui nous intéresse ici. Notons les deux termes « mach » et « guitare ». Le premier sert à désigner la cocaïne, vraisemblablement en abrégé de « machin » ou « machine ». Le second quant à lui qualifie une arme, la plupart du temps une Kalachnikov. Un mot que l’on peut retrouver comme verbe dans un couplet de SCH sur le morceau Bande organisée : « Guitarisé, oh, AC/DC, oh, on s’croise, c’est sûr, tu es tétanisé. » « Guitarisé », comprendre ici « kalaché ».

Un vocabulaire « en perpétuelle évolution »

Et c’est souvent par le biais d’œuvre artistique, à l’image du couplet de SCH, que ces mots passent de l’argot au populaire. « C’est ce qu’il s’est passé au XIXe siècle, avec les romans et le livre de Vidocq », illustre Médéric Gascquet-Cyrus. Eugène-François Vidocq, du nom de ce bagnard évadé qui devint policier qui publia en 1836, Les Voleurs, Physiologie de leurs mœurs et de leur langage, ouvrage qui dévoile les ruses de tous les fripons, et destiné à devenir le Vade Mecum de tous les honnêtes gens. On y trouve des termes tomber depuis en désuétude comme « grinchir », pour voler, et d’autres, passés depuis dans le langage courant, comme « buter » ou « refroidir », pour dire tuer.

Bref, il y aurait de quoi écrire une thèse sur le vocabulaire développé par cette activité, avec des mots issus à l’origine de langues étrangères (« chouf », « arah »), des mots déviés de leur sens premier (« guitarisé », « machin », « weed »), des vieux mots d’argot français (comme faire à « crome », pour faire à crédit ou encore « charcler », pour tuer), et des mots de verlan (« beuher », souvent abrégé « beuh », pour herbe). Reste que ce vocabulaire « est en perpétuelle évolution. Les trafiquants essayent sans cesse de se réinventer », observe une source policière.

Et en un sens, plus la pression la policière s’accroît sur les trafiquants, plus ces derniers ont besoin de nouveau mots pour brouiller les pistes et communiquer. Une pratique dans laquelle nos dealers ont de la ressource, force est de le constater.