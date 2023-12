Les plaintes se multiplient et les témoignages s’accumulent. Visé par trois plaintes, Sébastien Cauet nie toutes les accusations de viols et d’agressions sexuelles qui le visent et a lui-même entamé des procédures judiciaires, notamment pour « tentative d’extorsion de fonds en bande organisée ». Il a répondu à ses accusatrices – dont Julie Olliver que 20 Minutes a rencontrée – pour la première fois dans les médias dimanche, en direct sur BFMTV. Et notamment au témoignage de la chanteuse Yelle qui s’est confiée à Libération.

« Je revois la façon dont il a pris mon numéro de téléphone : je n’avais pas l’intention de lui donner donc je lui ai demandé le sien. A peine ai-je fini de l’enregistrer qu’il a appuyé sur le bouton appeler. Je me suis sentie piégée », confie-t-elle à nos confrères. Et de poursuivre : « A la fin de l’émission [« La Méthode Cauet » en 2008], je me retrouve à côté de lui. Il me tend la joue pour un bisou, je me sens obligée de m’exécuter puis au dernier moment, il se retourne et m’embrasse sur la bouche ».

« Baiser consenti »

Une nouvelle incrimination à l’encontre de la coqueluche de NRJ, mis à l’écart depuis le début de l’affaire. « Rien ne va dans ce que dit Yelle », répond d’abord l’animateur. Sébastien Cauet affirme qu’il s’agissait du « baiser le plus consenti de la terre, qui est demandé et qui est fait le plus naturellement du monde », invitant le journaliste Benjamin Duhamel à regarder la séquence. 20 Minutes a retrouvé la séquence et l’a visionnée mais est dans l’impossibilité de confirmer les propos de l’un comme de l’autre, la scène étant filmée de loin.

Interrogé par ailleurs sur plusieurs témoignages de jeunes femmes accusant l’animateur d’avoir abusé d’elles ou d’avoir eu des gestes déplacés en usant de sa notoriété et de sa position dominante, Sébastien Cauet a répété sa ligne de défense, parlant d’un « procès médiatique » avant que l’enquête n’aboutisse.