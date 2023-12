Une marche blanche pour conjurer l’oubli. Le jeudi 3 août, le corps de Rayan était retrouvé dans le canal de la Deûle, à Lille, dans le Nord, non loin du zoo et du parc Vauban. Le jeune homme de 20 ans n’avait plus donné signe de vie depuis le lundi 31 juillet, après une soirée passée avec des collègues de travail. Depuis, son père, Alain Carduner, remue ciel et terre pour savoir ce qu’il s’est passé.

Il a décidé d’organiser une marche blanche à Lille, « en mémoire de Rayan et des autres noyés de la Deûle », explique-t-il. Le cortège doit partir, à 14 heures, du 139 rue d’Iéna, où son fils habitait, pour traverser la ville jusqu’au canal. « Nous allons passer devant la boîte de nuit et le bar où il est allé la nuit de sa disparition », précise Alain Carduner. La préfecture a donné, ce mardi, l’autorisation de rendre hommage au défunt.

Enquête toujours ouverte

Une enquête est toujours ouverte. Environ trois semaines après la mort de Rayan, un second corps avait été découvert quasiment au même endroit. En février 2011, la justice avait également ouvert une enquête après la mort par noyade de trois personnes dans la Deûle. Deux autres hommes avaient été retrouvés noyés dans le courant de l’année, portant à cinq le nombre de victimes.

L’année suivante, en décembre 2012, ce sont deux jeunes femmes dont le corps a été retrouvé dans la Deûle, à quinze jours d’intervalle. Dix ans plus tard, une instruction judiciaire pour déterminer les causes de la mort d’Ingrid Marchal est toujours ouverte.