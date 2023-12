Le ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal, annoncera « d’ici les fêtes » une « expérimentation d’ampleur » sur le port de l’uniforme à l’école, dans diverses collectivités locales, pour mesurer scientifiquement l’efficacité d’une telle mesure, a-t-il indiqué mercredi. « Comme beaucoup de Français, je suis partagé sur la question de l’uniforme. (…) Je ne suis pas encore convaincu que c’est une solution qui permettrait de tout régler, et pas non plus convaincu, comme certains, qu’il ne faudrait pas en parler et l’essayer », a déclaré Gabriel Attal sur France Info. 20 Minutes fait le point sur cette expérimentation alors que plusieurs villes candidates, telles que Metz ou Denain, ont commencé à préparer le terrain.

Qu’a dit Gabriel Attal ?

Le ministre de l’Education nationale s’est, mercredi, dit « intéressé de voir ce qu’une expérimentation de grande ampleur donnerait comme résultats en matière de climat scolaire, en matière d'élévation du niveau de nos élèves » ou d’impact « sur l’autorité à l’école, le harcèlement scolaire, les questions de laïcité ». Gabriel Attal va donc « annoncer très prochainement, d’ici les fêtes » cette expérimentation « avec un certain nombre d’établissements, dans des collectivités locales différentes qui expérimenteront l’uniforme dans notre pays à grande échelle ».

Interrogé sur l’âge des élèves concernés, le ministre a dit que cela « fera partie » des annonces à venir. Gabriel Attal a également assuré « travailler avec les collectivités locales concernées pour que l’expérimentation puisse se faire sans reste à charge pour les familles ».

En quoi consisterait cet uniforme ?

Selon France Info qui cite les informations envoyées par la rue de Grenelle aux collectivités volontaires, cinq polos, deux pulls et deux pantalons devraient composer le « kit de base » d’une valeur de 200 euros. Ce sont les collectivités qui passeront commandes, et qui pourront n’en choisir qu’une partie. A noter que ces tenues pourront être personnalisées par les villes (écusson) et que le kit sera renouvelé chaque année. Ce dernier devrait être « financé à moitié par l’Etat, à moitié par la mairie, le département ou la région volontaire », ajoutent nos confrères.

A noter que rien n’indique pour le moment si cet uniforme sera le même pour les filles et les garçons ou s’il évoluera au fil des saisons, ni même si kit contient une tenue de sport, « une blouse ou un tablier pour les plus petits, en maternelle ».

Vers une généralisation ?

L’annonce de la liste des collectivités retenues par le ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal, est prévue à la mi-décembre. Parmi elles, les villes de Denain, Metz, Tourcoing, Reims, Nice et les départements de l’Allier et des Alpes-Maritimes et la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’expérimentation, elle, doit commencer en septembre 2024, « voire dès le printemps pour les collectivités les plus motivées », annonce ce lundi France Info. Avant de se lancer, chaque établissement devra « valider le projet en conseil d’administration ou en conseil d’école pour inscrire la mesure dans le règlement intérieur », indique encore France Info. Et rappelons que, mercredi, le ministre a promis « un vrai suivi de recherche pour mesurer l’efficacité » : « si l’on voit que c’est efficace, on pourra avoir un vrai débat sur la généralisation de l’uniforme en France, mais au moins ça se fera sur une base scientifique. »

Quelles sont les réactions ?

« Ce n’est pas le sujet du moment. La réussite scolaire est un sujet qui doit être traité au global. Peut-être que l’uniforme est un élément à prendre en compte mais ce n’est certainement pas un élément central », a réagi Frédéric Leturque, maire centriste d’Arras (Pas-de-Calais) et coprésident de la commission Education de l’Association des maires de France (AMF). « Ce n’est pas d’un (seul) uniforme dont on a besoin, mais d’un uniforme de printemps, un d’été, un d’hiver et un pour le sport, ce qui représente un engagement financier important, a-t-il ajouté. Ce n’est ni aux familles ni aux communes d’en supporter le coût. »

Quelles sont les villes à avoir pris les devants ?

Metz, candidate, « devrait » avoir « la possibilité d’expérimenter dans une école publique » le port d’une tenue uniforme, a indiqué jeudi en conseil municipal Anne Stémart, adjointe au maire (LR) François Grosdidier. « A partir du printemps 2024, dans une école publique de Metz qui sera retenue en concertation avec les parents et l’équipe enseignante, les écoliers porteront une tenue identique à l’école », a-t-elle ajouté, et ce « sans sollicitation financière des familles », car le financement sera « pris en charge par la ville et l’Etat ».

« Il s’agit de ne rien imposer », mais « de demander aux directeurs d’établissements, enseignants, parents d’élèves, quel est leur point de vue », a ajouté le maire, précisant qu’il y aurait « une première vague » d’établissements qui le feraient en France « en février-mars » et « une deuxième en septembre ».

A Denain (Nord), la maire socialiste Anne-Lise Dufour a indiqué à l’AFP qu’une consultation avait été menée auprès des parents d’élèves dans les écoles, et qu’elle attendait la confirmation du ministère d’une participation de sa ville pour « enclencher la phase B ». « Dans l’école la plus favorable, il y a eu 61 % de oui, dans une autre école plus défavorisée, 50 % de oui, 50 % de non », a-t-elle précisé. A Nice, le maire (Horizons) Christian Estrosi a « demandé d’expérimenter le port de l’uniforme dans quatre écoles », a indiqué la mairie. « Nous avons échangé avec les différentes communautés éducatives de ces écoles et nous sommes opérationnels pour mettre en place cette expérimentation », a précisé M. Estrosi dans un communiqué.

A Puteaux (Hauts-de-Seine), le ministère a demandé à la mairie de mettre en œuvre l’expérimentation dans « quatre écoles », « trois pour mars » (une maternelle et deux élémentaires), « et une en septembre », concernant au total 1.100 élèves, a indiqué la municipalité à l’AFP. « Ce sera validé uniquement si les directeurs d’établissements obtiennent l’accord » en conseil d’école, a précisé la mairie, soulignant que l’Etat s’était « engagé à payer pour moitié, l’autre moitié ce sont les collectivités ».