Tout est parti d’une publication partagée sur le compte X de Zineb El Rhazoui. Un message portant sur les bombardements israéliens qui pleuvent dans la bande de Gaza. Une indignation en entraînant une autre, l’ancienne collaboratrice de Charlie Hebdo s’est vue retirer son prix Simone Veil par Valérie Pécresse « au nom de la région Île-de-France ». Retour aux origines de la polémique.

Le tweet originel

C’est un message comparant clairement les sionistes aux nazis et accusant Israël de mener un génocide dans la bande de Gaza qui a mis le feu aux poudres. « Les sionistes ont perfectionné la science du génocide. Ils ont amélioré le modèle nazi […] Leur objectif final est l’extermination complète des Palestiniens, tout comme l’objectif final des partis nazis était l’extermination complète des Juifs. Mais c’est plus que cela, tout comme les nazis voulaient prendre l’Europe, les sionistes veulent prendre la Jordanie, l’Égypte, la Syrie et le Liban, au minimum. Ils finiront par le faire si personne ne les en empêche », écrit ainsi sur X Benjamin Rubinstein qui se définit comme « créateur de contenu, journaliste anti-impérialiste, analyste géopolitique, américain [et] fier de l’être ».

Un partage qui dérange

Ce texte a alors été partagé par Zineb El Rhazoui samedi dernier, peu après sa publication, et sans autre forme de commentaire. Une publication alors remarquée et dénoncée par Aurélien Veil, petit-fils de l’ancienne présidente du Parlement européen qui fut déportée à Auschwitz. Il a interpellé la présidente de la région Île-de-France pour lui faire part de son « trouble » à la lecture du tweet.

Il y a quatre ans la région « a remis à Madame Zineb El Rhazoui un prix portant le nom de ma grand-mère Simone Veil. Ma grand-mère qui a passé plusieurs mois, d’avril 1944 à janvier 1945, à survivre dans le camp d’Auschwitz-BIrkenau, non loin du portail surmonté de l’inscription "Arbeit macht frei" que présente ce message retweeté par Madame El Rhazoui. Parmi les combats de ma grand-mère figurent la transmission de la mémoire de la Shoah et le refus de la banalisation du génocide commis par les nazis », explique-t-il. « Chacun est libre de ses idées et de ses déclarations, et Madame El Rhazoui comme tout autre. Je ne peux toutefois m’empêcher de vous faire part de mon trouble et ma consternation de constater que le nom de ma grand-mère est associé dans les circonstances présentes à l’entreprise de banalisation qu’elle avait expressément et à de multiples reprises déclarer redouter », poursuit-il, demandant alors à Valérie Pécresse « une parole forte ».

La réaction de Zineb El Rhazoui

Face à cette réaction, la principale intéressée a directement répondu au neveu de Simone Veil estimant que l’héritage de sa tante « c’est que l’être humain, quelle que soit sa couleur, sa croyance, sa langue, son sexe, est irréductible dans son droit à vivre et à être libre […] Pour moi, honorer Simone Veil, c’est s’insurger contre TOUTES les morts de civils, quelle que soit leur nationalité ou leur religion, quelle que soit l’idéologie de l’assassin. Si le prix Simone Veil signifie de s’indigner uniquement des victimes innocentes du 7 octobre, et pas celles du 8 octobre, du 9 octobre, du 10 octobre, du 11 octobre… jusqu’à ce jour, et bien je n’en veux pas », argumente-t-elle encore.

L’action de Valérie Pécresse

Le lendemain du tweet indigné d’Aurélien Veil, Valérie Pécresse prend cet appel aux mots et décide de retirer le prix en question à Zineb El Rhazoui. Les « récentes déclarations quant aux tragiques événements survenus en Israël et dans les territoires palestiniens depuis le 7 octobre – dont son retweet d’un parallèle entre Auschwitz et la riposte israélienne contre les terroristes du Hamas à Gaza – sont outrancières et choquantes », affirme-t-elle sur Facebook.

Elles ont « terriblement meurtri nos compatriotes qui ont vécu la barbarie de la Shoah », ajoute Valérie Pécresse, qui a par conséquent choisi, « au nom de la région », de lui retirer le prix décerné chaque année « à une femme francilienne particulièrement méritante ».