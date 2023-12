Alors, ce week-end, vous étiez plutôt team Téléthon ou team ciné ? Si vous avez opté pour la salle obscure, on espère sincèrement que vous avez passé un bon moment, tenu à l’écart de tous ces relous qui se gavent bruyamment de pop-corn Si vous avez préféré France 2 et Vianney, sachez que cette 37e édition s’est conclue dans la nuit de samedi à dimanche avec une cagnotte de plus de 80 millions d’euros. Un montant qui laisse présager une très belle collecte finale pour ce rendez-vous caritatif et populaire, qui récolte des fonds en faveur de la lutte contre les maladies rares.

1. Le gros teasing d’Éric Ciotti et Marine Le Pen sur la loi immigration

Le projet de loi sur l’immigration arrive lundi dans l’hémicycle de l’Assemblée, avec toujours autant d’incertitude sur la capacité du gouvernement à réunir une majorité. Samedi, dans les colonnes du Parisien, le patron de LR, Éric Ciotti a laissé entendre que son groupe pourrait voter la motion de rejet du texte déposée par des députés écologistes. « Nous déciderons lundi de notre position », a-t-il déclaré.

Quant aux 88 députés du RN, dont le vote pourrait faire pencher la balance, Marine Le Pen se plaît à entretenir le mystère : « Il y a des arguments pour et des arguments contre (le vote de cette motion) », a-t-elle résumé dimanche.

Pour tout comprendre à cette histoire de motion de rejet, vous pouvez lire cet article.

L’info en plus : Aurore Bergé, la ministre des Solidarités et des Famille a annoncé la mise en place de « travaux d’intérêt général pour les parents défaillants ».

2. COP28 : Ambiance fébrile, danses des fossiles, sens d’où vient la chaleur

À deux jours de la fin de la COP28, la pression monte sur l’ensemble des pays négociant à Dubaï la sortie des énergies fossiles.

« L’échec n’est pas une option. Nous recherchons l’intérêt général », a prévenu Sultan Al Jaber, le président émirati de la COP28. Mais les pays exportateurs de pétrole restent à convaincre. L’Arabie saoudite et l’Irak ont fait part ce dimanche de leur franche opposition à un accord visant à sortir des énergies fossiles.

L’info en plus : Good COP ou bad COP ? On a demandé à des anciens ministres de l’Écologie de faire de bilan (calmement). Le résultat est dans la vidéo placée juste en dessous.

3. Javier Milei, officiellement nouveau président de l’Argentine a offert un drôle de cadeau à Emmanuel Macron

Le cadeau en question ? Un maillot du mythique club argentin Boca Juniors, signé de la main du nouveau du chef d’Etat et orné de la phrase « Vive la liberté bordel ». La phrase a-t-elle été vue par les équipes de l’Elysée ? Quoi qu’il en soit, Javier Milei a remercié sur X le président de la République d’avoir pris la pose avec celui-ci.

Presidente @EmmanuelMacron muchas gracias por su foto con la camiseta de Boca Juniors con mi frase VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/p0oxlxYrb7 — Javier Milei (@JMilei) December 8, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





L’ultralibéral Javier Milei, investi ce dimanche, Milei a prévenu les Argentins réunis devant le parlement : « Les choses vont empirer à court terme. Il n’y a pas d’alternative à un ajustement, il n’y a pas d’alternative à un choc » en matière budgétaire, car « il n’y a pas d’argent ! »

L’info en plus : Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien à l’adhésion de Kiev à l’UE.

4. 80 hommes soupçonnés de pédocriminalité interpellés en France

Parmi eux, un élu, deux professeurs des écoles, des entraîneurs sportifs ou un surveillant dans un foyer d’enfants handicapés… « Dans la pédocriminalité, il n’y a pas de profil type, on retrouve toutes les catégories socioprofessionnelles », déclare le commissaire Quentin Bevan qui a coordonné le coup de filet. Pour cette vaste opération, d’une ampleur « jamais vue » en France selon le commissaire, les policiers ont ciblé les profils étant en contact régulier avec des enfants.

Chez plusieurs mis en cause, « plus de 100.000 » vidéos et photos pédocriminelles ont été retrouvées lors des perquisitions. Les interpellations ont eu lieu cette semaine dans 53 départements, dont deux d’outre-mer, mais l’info n’a été révélée que ce week-end.

L’info en plus : Deux jeunes meurent à Chelles (Seine-et-Marne) après une course-poursuite à scooter avec la police.

5. Énorme claque pour le boxeur Tony Yoka

Le Français a subi une troisième défaite d’affilée chez les professionnels samedi soir contre le Belge Ryad Mehry à Roland-Garros. Du coup, on se demande s’il a encore un avenir dans la boxe ? La réponse est dans cet article.

L’info en plus : Incroyable ! l’OL a marqué un but. Même trois. Face à Toulouse ce dimanche. Un match toujours en cours au moment où j’écris ces lignes et qui est à suivre par ici.