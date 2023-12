Pelle à la main, Benoît Payan, le maire de Marseille, a lancé le « plan arbres » de la ville ce jeudi dans le Parc du 26e centenaire (10e arrondissement). Celui-ci prévoit la plantation de 308.000 arbres et arbustes, dont 8.000 arbres adultes. Une opération chiffrée à 16,9 millions d’euros et qui devra s’étaler sur six ans, principalement en hiver, période adaptée aux transplantations.

Cette année, près de 15.000 arbres, dont un peu plus de 1.150 adultes, ont été plantés. Un rythme de mise en terre appelé à doubler l’an prochain. Une trentaine d’essences adaptées à la terre calcaire et au climat de Méditerranée ont été sélectionnées et sont cultivées pendant trois ans dans la pépinière municipale. Elles peupleront entre autres le futur parc de 19 hectares des Aygalades, dans les quartiers nord de Marseille.

Pour leur entretien, l’arrosage connecté des parcs de la ville sera généralisé. La municipalité précise que ces arbres fourniront une ombre favorable aux citadins au bout de dix ans. Il va falloir s’armer d’un peu de patience pour récolter les fruits de ces plantations.