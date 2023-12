Le petit bourg de Saint-Alban vit au son des hélicoptères. En fin de matinée ce vendredi, une alerte a été déclenchée au sein de l’école Saint-Guillaume de cette petite commune située au nord de Lamballe, dans les Côtes-d’Armor. D’après nos informations, une suspicion d’intoxication au monoxyde de carbone est à craindre. Le bilan provisoire fait été de douze enfants en urgence absolue. « Toutes les victimes sont conscientes, et aucun pronostic vital n’est engagé », a fait savoir la préfecture des Côtes-d’Armor. « Les victimes catégorisées en urgence absolue l’ont été en raison d’une sursaturation en monoxyde de carbone nécessitant leur prise en charge dans un caisson hyperbare », assure la préfecture.

Quatre hélicoptères du Samu et de la Sécurité civile ont déjà transporté plusieurs victimes vers les centres hospitaliers de Brest (Finistère) et Saint-Brieuc. Quatorze autres enfants et trois adultes plus légèrement intoxiqués ont également été pris en charge par les secours. D'après le sous-préfet de Saint-Brieuc, un début d'incendie dans une chaudière à fioul pourrait être à l'origine du dégagement de ce gaz toxique.

La maire de Saint-Alban, Nathalie Beauvy, et le sous-préfet font le point sur l'intoxication au monoxyde de carbone dans l'école primaire ⁦@OuestFrance⁩ pic.twitter.com/S5pKseBlpE — Sonia Tremblais (@SoniaTremblais) December 8, 2023





D’après une source proche du dossier, plusieurs enfants « se seraient plaints de maux de tête » en fin de matinée. L’ensemble de l’école, qui compte 76 élèves et cinq enseignants, a été évacué. Pour faire face au grand nombre de blessés, le plan NOVI (nombreuses victimes) a déjà été activé. Une cellule d’urgence médico-psychologique a également été déployée.

Une centaine de décès chaque année

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique et potentiellement mortel qui se diffuse très vite dans l’environnement. Il est particulièrement dangereux car il est incolore et inodore et donc difficilement détectable. Les personnes victimes d’intoxications sont souvent alertées par des maux de tête ou des vertiges. Chaque année, une centaine de personnes décèdent en France après une intoxication. D’après le ministère de la Santé, 1.300 accidents ont été enregistrés en 2022, concernant 3.000 victimes. Les personnes souffrant d’intoxications doivent être placées en caisson hyperbare, qui permet d’accroître l’oxygénation des tissus.

Le monoxyde de carbone est généré par une combustion incomplète d’un combustible, que ce soit du gaz, du bois, du charbon, du fuel ou du pétrole. Son apparition est souvent due à un dysfonctionnement d’un appareil de chauffage ou d’une chaudière ou à sa mauvaise utilisation.

…/… Plus d’informations à venir