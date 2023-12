Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Une visite chargée en symboles. Emmanuel Macron se rend ce vendredi sur le chantier de Notre-Dame de Paris, un an jour pour jour avant la réouverture prévue de la cathédrale ravagée par l’incendie de 2019. Le président profitera de sa venue pour préciser les prochaines échéances. Le chef de l’Etat pourrait notamment annoncer la création de « vitraux contemporains » dans des chapelles latérales de l’édifice gothique reconstruit, dans l’ensemble, à l’identique. Le 15 avril 2019, un incendie spectaculaire avait détruit la cathédrale dont la flèche, conçue par l’architecte du XIXe siècle Eugène Viollet-le-Duc, s’était effondrée sous les yeux des Parisiens et des touristes. Les images des flammes avaient été diffusées en direct, suscitant une émotion planétaire.

Mayotte en « sous-France » ? Elisabeth Borne se rend ce vendredi dans le département pour faire des annonces sur l’eau, le logement et la santé, dans ce département le plus pauvre de France, confronté à une grave sécheresse, une pression migratoire des Comores voisines et une insécurité croissante. Après un accueil traditionnel à l’aéroport de Petite-Terre, la cheffe du gouvernement évoquera la pénurie d’eau, à laquelle les habitants n’ont accès qu’un jour sur trois. C’est cette crise qui a motivé au départ ce déplacement. Mais cet archipel de l’Océan indien de 310.000 habitants est aussi secoué depuis plusieurs semaines par des affrontements entre villages, qui ont conduit à l’envoi de renforts en gendarmes.

Jugés à huis clos pour leur implication dans l’assassinat en 2020 du professeur Samuel Paty par un jeune djihadiste, six anciens collégiens devraient entendre ce vendredi la décision du tribunal pour enfants de Paris à leur sujet. Le procès, qui a duré deux semaines, se termine dans la matinée avec les derniers mots des jeunes prévenus. Puis le tribunal se retirera pour délibérer et devrait rendre sa décision, en audience publique, en fin d’après-midi ou dans la soirée. Le procès de l’affaire qui avait créé un immense émoi en France et à l’étranger, s’est tenu sous strict huis clos vu le jeune âge des prévenus à l’époque des faits – entre 13 et 15 ans. Un autre procès est prévu pour les huit adultes impliqués, fin 2024.