A 44 ans, Younss Messoudi enseigne les maths dans une école d’ingénieur et a aussi la casquette de prof de soutien à Laval (Mayenne) depuis une vingtaine d’années. Face aux nombreuses questions des élèves de collège et de lycée qu’il suit, ce prof a lancé Jai20enmaths, une méthode parmi d’autres basée sur de courtes vidéos également disponibles sur sa chaîne Youtube suivie par plus de 40.000 abonnés.

Etes-vous surpris par le nouveau classement Pisa qui montre une baisse du niveau des élèves français ?

Pas vraiment, je le vois tous les jours. La grosse problématique, c’est que les élèves manquent souvent de la base : les tables de multiplication ne sont pas sues, les jeunes font beaucoup de choses même très simples avec leur calculatrice, ce qui fait qu’ils manquent d’automatismes. Il y a aussi des problèmes de méthodologie qui vont de pair avec des difficultés en français. Quand des enfants arrivent en 6e déjà avec ces lacunes, c’est difficile pour un professeur qui se trouve devant une classe entière de faire quelque chose, surtout qu’il y a tout le programme à dispenser derrière. En 20 ans, on a perdu quasiment un an d’enseignement avec certaines notions aujourd’hui vues en seconde alors qu’elles l’étaient avant en 3e. Mais n’oublions pas que la France est très bien classée concernant les médailles Fields ! Alors je pense que l’on peut changer la donne chez les élèves.

Comment, selon vous ?

Déjà en donnant du sens aux maths. A tous ces jeunes qui me demandent « à quoi ça sert », je leur montre qu’ils sont partout autour de nous : quand ils font leurs courses, quand ils sont chez eux… S’il n’y avait pas le fameux théorème de Pythagore, les murs de leur maison s’écrouleraient ! Pour qu’un jeune prenne plaisir à faire des maths, il faut le faire sous forme de jeu, dès petit. Lui donner de la théorie bien sûr mais aussi lui dire à quoi ça sert pour ensuite pouvoir le corriger sur la méthodologie et la rigueur. Sinon, il va laisser tomber ! Je pense que la « méthode de Singapour », que le ministre souhaite expérimenter, est intéressante pour ça. Même s’il faudra être patients, avec des effets qui ne pourront se voir que dans dix ans.

Vous utilisez déjà le jeu dans vos vidéos et vos cours particuliers…

En face d’une question théorique, j’ai une vidéo très courte de trois minutes qui explique la notion, et après on passe des exercices de niveau croissant pour donner de la confiance, avec un système de points et de niveaux à passer, pour le challenge. Les maths c’est comme le foot. Si le jeune s’entraîne, il va progresser. Lors de mes cours, j’utilise beaucoup le jeu aussi. Par exemple pour la notion de ratio, que les élèves n’aiment pas trop : Paul, Pierre et Jacques se partagent 150 euros mais ils n’ont pas tous droit au même nombre de parts. Combien chacun vont-ils recevoir ? Le plus simple c’est le faire avec des gâteaux, voire de la monnaie. Mais cette méthode ne peut fonctionner qu’avec des groupes plus petits, et davantage de profs. Le ministre semble l’avoir compris, mais attendons de voir avec quels moyens il va mettre tout ça en place.