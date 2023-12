Un changement du système de signalisation pour pouvoir augmenter la cadence. Sur les rails, entre Marseille et Vintimille (Italie), où cette ligne ferroviaire majeure de l’axe méditerranéen est à saturation, entre les trains de fret et ceux qui transportent tous les jours les touristes et les travailleurs, l’heure est aux grands travaux.

« Au-delà d’être un projet technique, c’est surtout une volonté d’amélioration de la performance sur le corridor ferroviaire le long de la Méditerranée, qui va de Barcelone [Espagne] à Venise [nord-est de l’Italie] », explique Jean-Pierre Serrus, vice-président chargé des transports à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca). Le projet va permettre de moderniser des équipements installés il y a environ soixante ans, dans les années 1960, lors de l’électrification de la ligne, et qui n’avait pas bénéficié d’améliorations depuis.

Une opération « coup de poing » à Cagnes-sur-Mer

Côté français, le chantier a commencé à l’été 2022 et doit permettre la mise en place progressive du système paneuropéen de signalisation ERTMS (European rail traffic management system) d’ici à 2030 dans les Bouches-du-Rhône et dès 2027 dans les Alpes-Maritimes. Mi-novembre, le trafic avait été interrompu tout un week-end entre Nice et Antibes pour permettre l’installation de quatre nouveaux aiguillages compatibles au niveau de la commune de Cagnes-sur-Mer. Une opération « coup de poing » menée en trois huit de jour comme de nuit et sur un total de 54 heures, le remplacement de 40 m de rails étant nécessaire à chaque fois. Il s'agissait de « créer de nouveaux Y, qui permettent d’aller d’une voie à l’autre, et de passer par celle du milieu. C’est très utile pour fluidifier la circulation quand on a, dans un temps rapproché, les passages de trains omnibus avec des TGV et des Marseille-Nice qui s’arrêtent moins souvent », expliquait-on sur place.

De grands travaux sont en cours pour la mise en place du nouveau système du signalisation « connecté » et paneuropeen #ERTMS, sur les rails, entre Marseille et l’Italie. Des aiguillages sont remplacés (comme ici à Cagnes-sur-Mer, mi-novembre) #SNCFReseau pic.twitter.com/9xPGHgjrD8 — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) December 7, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Le tout avec ce nouveau dispositif « connecté ». Déjà installé sur les lignes à grande vitesse, ce système place la signalisation à l’intérieur de la cabine du conducteur et permet une gestion en temps réel de l’espacement entre les trains, détaille Jacques Paulet, directeur du programme de modernisation de l’axe Marseille-Vintimille chez l’opérateur français SNCF Réseau.

Actuellement, les messages passent par des signaux lumineux installés tous les 2 kilomètres le long des voies, 2 km étant la distance nécessaire aux trains de fret, les plus lourds et les moins modernes, pour s’arrêter en toute sécurité. Mais les trains grandes ligne et les express régionaux (TER) qui sillonnent cet axe majeur sont plus performants et peuvent s’arrêter en sécurité sur 700 m. Avec un système en temps réel, on pourra donc en faire rouler davantage sur la même voie. Un centre de contrôle en cours de construction à Marseille assurera la gestion des connexions par signal radio.

Alors que les pétitions d’usagers mécontents se multiplient

Au total, entre ce centre, l’équipement des voies et des rames, l’ensemble du projet est évalué à 750 millions d’euros, financés par l’Etat, SNCF Réseau/SNCF, l’Union européenne et la région Paca. De l’autre côté de la frontière, l’Italie a lancé un programme de 3,2 milliards d’euros pour équiper près de 5.000 km de lignes de l’ERTMS. L’axe Gênes-Vintimille doit franchir le pas en 2028 selon RFI, l’entreprise chargée du réseau ferré italien. De quoi relancer les projets de liaison directe Nice-Gênes.

Mais le défi majeur des prochaines années sera de convaincre un maximum d’habitants et de visiteurs de préférer le train à la voiture, en proposant un service plus complet et régulier. Pour l’instant, les pétitions d’usagers mécontents se multiplient, en particulier sur la portion Grasse/Cannes-Nice-Monaco-Vintimille, la ligne régionale la plus fréquentée de France après les cinq lignes franciliennes de RER.

Trains trop courts et bondés aux heures de pointe, retards en série à cause de défauts d’entretien… Même si les embouteillages ne rendent pas la route attractive, le quotidien des utilisateurs du rail est compliqué sur la Côte d’Azur.

« D’un train tous les quarts d’heure à un train toutes les dix minutes »

Pour y remédier, le passage à l’ERTMS avance avec le projet de ligne nouvelle Provence-Alpes-Côte d'Azur (LNPCA), qui prévoit des nouvelles rames, des aménagements de gares et de voies, jusqu’à la construction d’une gare à l’aéroport de Nice et le percement d’une gare souterraine à Marseille-Saint-Charles à l’horizon 2035. Il accompagnera aussi à terme le projet de Services express régionaux (SER, proche des RER) connectés aux autres moyens de transport dans les aires métropolitaines de Marseille, Toulon et Nice.

« On vise de passer d’un train tous les quarts d’heure à un train toutes les dix minutes, voire plus. C’est à ce prix-là qu’on peut viser un report modal et une décarbonation profonde de la mobilité de nos concitoyens », explique Jean-Pierre Serrus.

Auparavant, l’ouverture à la concurrence doit permettre d’augmenter de 75 % le nombre de TER fin 2024, avec davantage de trains tout au long de la journée. Mais aux heures de pointe, le trafic est déjà au maximum des capacités : pour mettre plus de trains, il faudra attendre la nouvelle signalisation.