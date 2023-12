Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Il y a exactement deux mois, le 7 octobre, le Hamas attaquait massivement et par surprise Israël. Depuis, la guerre se joue dans la bande de Gaza créant une situation particulièrement dramatique pour les civils. Mercredi, le secrétaire général de l’ONU a déclaré craindre qu'« une aide humanitaire même limitée » devienne « impossible » dans ce territoire palestinien, soulignant « les bombardements constants des forces armées israéliennes » et « l’absence d’abris ou du minimum pour survivre ». Antonio Guterres a même invoqué pour la première fois depuis son arrivée à la tête des Nations unies en 2017 l’article 99 de la Charte qui lui permet d'« attirer l’attention du Conseil » sur un dossier qui « pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale ». En réaction, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a qualifié de « danger pour la paix mondiale » le mandat d’Antonio Guterres.

Economie, immigration, menace terroriste… Elisabeth Borne monte au créneau pour rassurer les Français et défendre sa politique. Dans un entretien mercredi au Figaro, la Première ministre se dit prête à mettre davantage de moyens sur la sécurité après l’attaque au couteau commise samedi à Paris. Elle revient également sur le très sensible projet de loi immigration, pour lequel Gérald Darmanin à sa « confiance » pour trouver une majorité à l’Assemblée nationale. Mais la cheffe du gouvernement dit aussi attendre des « propositions » de sa part et du ministre de la Santé Aurélien Rousseau pour adapter éventuellement l’AME, l’aide médicale d’Etat pour les étrangers sans papiers. Dans ce contexte, elle affirme aussi qu’une renégociation d’un accord franco-algérien de 1968, qui confère un statut favorable aux Algériens pour leurs conditions de circulation, de séjour et d’emploi en France, est à « l’ordre du jour ». Sur le plan économique, elle ne reprend pas la proposition de son ministre de l’Economie Bruno Le Maire de réduire la durée d’indemnisation chômage des plus de 55 ans. Mais elle veut comme lui continuer à « porter des réformes » pour obtenir le « plein-emploi ».

La violence par les armes à feu endeuille une nouvelle fois les Etats-Unis. Une fusillade a éclaté sur le campus de l’université du Nevada de Las Vegas, mercredi, faisant trois morts et un blessé qui se trouvait dans la soirée dans un état critique. Le tireur, qui serait un sexagénaire, selon NBC News, a été abattu par la police de l’université. L’université UNLV sera fermée ce jeudi et vendredi, et offrira des services de soutiens psychologiques à ses 28.000 étudiants.