Il a tout assumé au cours de sa garde à vue. Quatre jours après l’attaque terroriste qu’il a menée en plein Paris, Armand Rajabpour-Miyandoab est présenté à un juge en vue de sa mise en examen ce mercredi, a indiqué le Parquet national antiterroriste (Pnat). Une information judiciaire a été ouverte.

Le juge doit décider de la mise en examen éventuelle d’Armand Rajabpour-Miyandoab, notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste en état de récidive légale et pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, a précisé dans un communiqué le Parquet national antiterroriste, qui a aussi requis sa détention provisoire.

L’auteur de l’attaque, âgé de 26 ans, connu des services de renseignement pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques, a dit après son interpellation avoir agi en « réaction à la persécution des musulmans dans le monde ». Pendant sa garde à vue, il est apparu « très froid », « clinique », « désincarné », selon une source proche de l’enquête.

Allégeance à l’Etat islamique

Armand Rajabpour-Miyandoab, qui a fait allégeance au groupe Daesh dans une vidéo, avait été interpellé puis placé en garde à vue après l’attaque qui a causé samedi soir la mort d’un touriste germano-philippin de 23 ans et blessé deux autres personnes près de la Tour Eiffel, à un peu plus de six mois des Jeux olympiques dans la capitale.

Ses parents, placés en garde à vue dimanche, ont été relâchés lundi. Une jeune femme de 27, fichée S, a également été interpellée. Mais elle a été libérée, « sans poursuites à ce stade », dans la nuit de mardi à mercredi. « Il n’y avait pas d’éléments à son encontre susceptibles de caractériser une infraction pénale », a précisé le Pnat. Selon une source proche du dossier, elle « appartient à la sphère djihadiste » et avait reçu une proposition de mariage récente de l’assaillant. Ce dernier l’avait « vue la veille » de son passage à l’acte.