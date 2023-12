Un restaurateur a été mis en examen dans l'enquête sur les cas de botulisme à Bordeaux. Le patron du Tchin Tchin Wine Bar à Bordeaux, « a été déféré » ce mercredi « en vue de sa mise en examen des chefs de « blessures et homicide involontaire », « mise en danger de la vie d'autrui », « non-assistance à personne en péril » et « mise en vente de denrées corrompues ou toxiques » a annoncé la procureure de la République Frédérique Porterie. Le parquet de Bordeaux a requis « son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer, en qualité de dirigeant ou d’exploitant, toute activité en lien avec la restauration ».

Le restaurateur avait été placé mardi en garde à vue, dans le cadre de l’enquête sur la contamination au botulisme en septembre dernier au Tchin Tchin Wine bar à Bordeaux. Seize personnes étaient tombées malades après avoir mangé des conserves de sardines infectées. « L’une des victimes, de nationalité grecque, décédait à son domicile de Vincennes (Val-de-Marne) le 12 septembre » et « les quinze autres victimes développaient des pathologies diverses », rappelle le parquet.

L’enquête s’intéresse aussi à la prise en charge des patients

Le parquet de Bordeaux avait « immédiatement » ouvert une enquête des chefs « d’homicide involontaire, blessures involontaires par manquement délibéré à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en péril et mise en vente de denrées corrompues ou toxiques ».

Les expertises et examens techniques réalisés « ainsi que les multiples et minutieuses investigations diligentées sur la région bordelaise » ont permis « de mettre en évidence divers manquements aux règles d’hygiène sanitaire par le responsable de l’établissement, notamment quant à la confection des conserves artisanales vendues à la clientèle », précise ce mercredi le parquet. La « mise en cause du responsable de l’établissement » avait conduit à sa garde à vue mardi. Les peines encourues oscillent entre deux et cinq ans de prison et 45.000 à 600.000 euros d'amende.

L’enquête s’est « également attachée à reconstituer la prise en charge médicale des patients sur les régions bordelaise et parisienne », ajoute le parquet. Les investigations sur ce versant du dossier « se poursuivront sous l’autorité du magistrat instructeur. »