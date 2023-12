Si tous les enfants attendent avec impatience le passage du Père Noël, certains d’entre eux goûtent aux fêtes de fin d’année dès le 6 décembre en célébrant la Saint-Nicolas. Cette tradition reste en effet très ancrée dans de nombreux pays européens… et dans quelques régions françaises (comme la Lorraine et l’Alsace).

Mais, connaissez-vous vraiment ce personnage haut en couleur, aussi barbu et jovial que son « collègue » – et, d'une certaine manière, successeur – du 25 décembre ? Quelle est sa légende et quelles sont ses particularités ? Pour le découvrir, essayez-vous à notre petit quiz. À vous de jouer !

Sources : Wikipédia / France TV / 20 Minutes

Alors, êtes-vous incollable sur Saint-Nicolas ? Dites-le-nous en commentaire !