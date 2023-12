C’est un groupuscule d’ultradroite, un terme policier utilisé pour désigner l’extrême droite violente. Division Martel a été dissous ce mercredi en Conseil des ministres, a annoncé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, sur son compte X (anciennement Twitter).

Ce groupuscule avait notamment projeté d’attaquer des supporters maghrébins en marge du Mondial-2022 de football. Selon le décret de dissolution, la Division Martel, qui s’est constituée durant le second semestre 2022 pour compter une trentaine de membres, prône un combat par la violence « contre les antifas et les personnes issues de l’immigration ou présumées musulmanes » pour « favoriser l’avènement d’une suprématie nationaliste et xénophobe ».

Un groupe qui « n’a pas sa place dans notre République »

« Ce groupuscule incite à la violence et à la haine raciale. Il n’a pas sa place dans notre République », a souligné mercredi le ministre de l’Intérieur sur son compte X. Gérald Darmanin avait annoncé le 28 novembre proposer la dissolution de la Division Martel, ainsi que celle de deux autres groupuscules d’ultradroite dont les noms n’ont pas été communiqués et dont la procédure est en cours, a précisé le ministère de l’Intérieur.

Gérald Darmanin avait souligné auprès de l’AFP, au moment de son annonce, que « les services travaillaient depuis plusieurs mois » sur la Division Martel, dont une personne « est soupçonnée d’avoir contribué à la coordination sur place » de la manifestation violente de Romans-sur-Isère (Drôme).

Anciens membres des Zouaves Paris

Dans la nuit du 25 au 26 novembre, des militants d’ultradroite s’étaient rendus dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, dans le but d’en « découdre », selon les autorités, avec les jeunes de ce quartier d’où sont issus plusieurs des mis en cause dans la mort de Thomas, 16 ans, poignardé en marge d’un bal dans le village de Crépol.

D’abord appelée Légionnaires Paris, la Division Martel, présente essentiellement en Ile-de-France et constituée entre autres d’anciens membres des Zouaves Paris, avait changé dernièrement de nom en référence à la bataille de Poitiers en 732 au cours de laquelle Charles Martel mit fin à l’invasion arabe, rapporte le décret.