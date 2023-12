Et la lumière fut ! Plus d’un mois après le passage de la tempête Ciaran, quelques dizaines de foyers étaient toujours privés de courant en Bretagne, vivant comme coupés du monde. Leur calvaire vient de prendre fin avec le rétablissement du courant ces derniers jours chez tous ces naufragés, indique Enedis.

Au lendemain de la tempête, qui avait fait des dégâts considérables sur le réseau électrique, 780.000 clients avaient été plongés dans le noir. Pour réparer la casse, en reconstruisant 1.000 kilomètres de lignes et en changeant 8.000 poteaux, 2.400 agents d’Enedis venus de toute la France se sont relayés depuis un mois sur le terrain, notamment dans le Finistère qui a été le département le plus impacté.

30.000 foyers bretons toujours privés d’internet

Le courant rétabli, une nouvelle étape vient de démarrer pour le gestionnaire du réseau électrique qui va désormais procéder pendant quatre mois à une phase de consolidation. « Ce processus implique tout d’abord la réalisation d’un état des lieux exhaustif sur le réseau électrique, précise Enedis. Il s’agit d’un travail de diagnostic, mené par des experts, qui auscultent les réparations réalisées dans l’urgence et évaluent des travaux de consolidation et de renforcement qui sont nécessaires pour la suite des opérations et avant la phase de reconstruction. »

Si les bougies ont été rangées dans les tiroirs, 30.000 foyers bretons restent cependant privés d’internet et de téléphonie fixe, dont 15.000 clients d’Orange. Contacté, l’opérateur indique « que la grande majorité a des solutions de continuité de service via le réseau mobile. » Ils devront toutefois s’armer de patiente avant un retour à la normale. « Les délais varient aujourd’hui entre quelques jours à quelques mois », précise Orange.