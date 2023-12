Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La situation humanitaire est désormais très critique dans l’ensemble de la bande de Gaza. Alors que la trêve humanitaire d’une semaine a pris fin vendredi dernier, Israël a étendu ses opérations au sol à tout le territoire, notamment dans le sud où se trouvent des milliers de réfugiés. L’armée israélienne encercle ainsi ce mercredi la grande ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, où font rage les combats parmi les plus intenses en deux mois de guerre. A pied, à moto, entassés dans des charrettes ou leurs bagages empilés sur les toits de leurs voitures, des milliers de civils continuent de fuir vers le sud, acculés dans un périmètre de plus en plus exigu près de la frontière fermée avec l’Egypte. Selon le Bureau des nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha), Rafah est désormais le seul endroit de la bande de Gaza où de l’aide humanitaire est encore distribuée, en quantité limitée.

Publiée mardi, l’enquête Pisa 2022 de l’OCDE sur l’éducation a une nouvelle fois été mauvaise pour la France. Elle est en effet classée 22e en maths, 24e en compréhension de l’écrit et 22e en sciences parmi les 38 pays de l’OCDE. Le même jour, dans une lettre d’abord adressée aux enseignants, le ministre de l’Education nationale Gabriel Attal a donc fait part de ses mesures pour « élever le niveau général » scolaire. Objectif affiché : « remettre de l’exigence » et renforcer notamment l’enseignement des mathématiques et du français. En matière de redoublement, les professeurs auront désormais le « dernier mot », et non les familles, pour le valider. Et concernant le baccalauréat, une nouvelle épreuve de mathématiques sera mise en œuvre en classe de première à partir de 2025-2026.

Signé en 2019, après vingt ans de négociations, l’accord économique entre Bruxelles et une partie de l’Amérique du Sud est toujours en suspens. Alors stop ou encore pour ce traité qui prévoit la création de la plus grande zone de libre-échange de la planète ? Une partie de la réponse pourrait venir cette semaine de Rio de Janeiro. La ville accueille en effet ce mercredi pour deux jours un sommet du Mercosur. Le Brésil, qui assure actuellement la présidence tournante du bloc comptant également l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay, avait bon espoir d’annoncer la finalisation de cet accord avec l’UE lors du sommet. Mais l’optimisme a pris un coup samedi, quand Emmanuel Macron a réitéré qu’il était « contre l’accord », peu après son tête-à-tête avec Lula en marge de la COP28 à Dubaï, et alors que le traité suscite en France les craintes du secteur agricole.