Ses annonces pour « élever le niveau général » scolaire étaient très attendues, notamment depuis la publication d’un classement international Pisa peu encourageant pour la France. Le ministre de l’Education nationale Gabriel Attal a dévoilé ce mardi, dans une lettre d’abord adressée aux enseignants, une série de mesures. Celles-ci seront détaillées en conférence de presse cet après-midi mais, d’ores et déjà, plusieurs nouveautés significatives ont fuité. Objectif affiché : « remettre de l’exigence » et renforcer notamment l’enseignement des mathématiques et du français.

En matière de redoublement, rendu exceptionnel en 2014 par un décret ministériel, es professeurs auront désormais le « dernier mot », et non les familles, pour valider le redoublement, a-t-il annoncé. Concernant le baccalauréat, une nouvelle épreuve de mathématiques sera mise en œuvre en classe de première à partir de 2025-2026.

Le collège est aussi particulièrement concerné puisque le brevet sera indispensable pour l’entrée directe au lycée à partir de la session 2025. Des « groupes de niveau » seront également instaurés au collège, sujet qui fait déjà controverse au sein du corps enseignant.

Enfin, l’école primaire ne sera pas oubliée puisque les programmes scolaires seront également refondus en primaire.