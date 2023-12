Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

En pleine COP28 à Dubaï, des scientifiques ont une nouvelle fois lancé une alerte rouge sur le climat. Il est « désormais inévitable » que le seuil de 1,5 °C de réchauffement de la planète soit dépassé « de manière constante sur plusieurs années » et il y a une chance sur deux pour que cela arrive dans seulement sept ans, ont déploré mardi les scientifiques du Global Carbon Project, qui appellent à agir. Selon cette étude de référence présentée à la réunion de l’ONU sur le climat, les émissions de CO2 produites par l’utilisation du charbon, du gaz et du pétrole dans le monde devraient en effet franchir un nouveau record en 2023. En 2015, avec le traité de l’accord de Paris, les dirigeants mondiaux s’étaient fixés comme objectif de ne pas dépasser le seuil de +1,5 °C pour éviter des vagues de chaleur à répétition et des changements profonds, voire irréversibles, infligés à la nature par l’action humaine.

Les cigarettes électroniques jetables pourraient bientôt disparaître. L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité lundi en première lecture un texte pour interdire les « puffs », un premier pas qui devra encore être confirmé par Bruxelles. Prisées par un public jeune, bon marché, multicolores et aux parfums de glace à la fraise, de pastèque, ou de chocolat… elles proposent un certain nombre de bouffées pour un taux de nicotine compris entre 0 et 20 mg/ml, qui « ouvre la voie à une forte dépendance », surtout chez les mineurs, a dénoncé le ministre de la Santé Aurélien Rousseau. L’Académie nationale de médecine qualifie d’ailleurs ces cigarettes électroniques de « piège sournois pour les enfants et les adolescents ».

La mairie a tenu bon malgré les pressions. De premières familles ont emménagé lundi dans le nouveau centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), a-t-on appris auprès de la préfecture, confirmant une information du journal Ouest-France. Le site accueillera à terme 110 personnes. Des manifestations d’extrême droite s’étaient enchaînées dans cette tranquille station balnéaire, depuis l’officialisation, fin 2021, du transfert. L’ancien maire, Yannick Morez, cible de menaces et dont la voiture avait été incendiée à son domicile, avait démissionné au mois de mai.